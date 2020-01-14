Ünlü ressam Ahmet Güneştekin öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Ressam Ahmet Güneştekin, Bilfen Okulları'nda öğrencilerle buluştu. Kendi eserlerinin röprodüksiyonlarının öğrenciler tarafından yapıldığını gören Güneştekin, "Beni en çok mutlu eden, işini seven öğretmenlerin yetiştirdiği, zeki, özgüveni yüksek, yetenekli pırıl pırıl bir neslin yetişiyor olması" dedi.

Kültür, sanat ve sporda öğrencilerini deneyimli isimlerle tanıştırmak için etkinlikle düzenleyen Bilfen Okulları, dünyada ün kazanmış sanatçı Ahmet Güneştekin'i konuk etti. Fuaye alanında kendi eserlerinin röprodüksiyonlarının öğrenciler tarafından yapıldığını gören Güneştekin, duygu dolu anlar yaşadığını belirtti ve öğrencilerle bol fotoğraf çektirdi.

Okulun öğrencileri Naz İrem Türkmen'in keman ve Ahmet Akın Türkmen'in piyano sololarıyla başlayan söyleşide öğrencilerin yaptığı çalışmalardan çok etkilendiğini söyleyen ünlü ressam, "Bilfenli öğrenci ve öğretmenlerle buluştuk. Beni en çok mutlu eden, işini seven öğretmenlerin yetiştirdiği, zeki, özgüveni yüksek, yetenekli pırıl pırıl bir neslin yetişiyor olması. Ama en büyük sürpriz, okul salonunun fuayesinde 'Hafıza Odası' sergimden bazı eserlerin reprodüksiyonlarının öğrenciler tarafından yapılmış olması" dedi.

EN ÖNEMLİ SIR: CESARET VE ÖZGÜVEN

Söyleşide öğrencilerin cesaretlerine hayran kaldığını belirten Güneştekin, "Hayatınızdaki en önemli sır; cesaret ve özgüven ve bu sizde gördüğüm kadarıyla yeterince var. Ben sizi yetiştiren öğretmenlerinizi ve ailelerinizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki hepiniz geleceğin yöneticileri, sanatçıları ve önemli iş insanları olacaksınız. Bunun için çok çalışmanın ve çok bilmenin önemli olduğunu unutmayın. Cesaret ve özgüven okumak ve çalışmakla taçlanır" şeklinde konuştu.

AHMET GÜNEŞTEKİN KİMDİR? Batman'da 1966'da doğan, İstanbul Beyoğlu'nda 1997'de açtığı atölyesinde ilk eserlerini çalışmaya başlayan Sanatçı Ahmet Güneştekin, Modern Sanat alanında dünyaca tanınan sanatçılar arasına girdi. Dünyanın birçok yerinde solo sergiler açan Güneştekin, uzun bir aradan sonra İstanbul'da açtığı 'Hafıza Odası' ve Ankara'daki 'Seçilmiş İşler' sergileriyle sanatseverlere buluştu.