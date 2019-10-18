Son Dakika Haberleri: Ünlü sanatçılardan "Hepimiz Mehmediz" klibi
Son Dakika Genel Ünlü sanatçılardan 'Hepimiz Mehmediz' klibi

Ünlü sanatçılardan "Hepimiz Mehmediz" klibi

25 dakika önce

Ünlü sanatçılardan "Hepimiz Mehmediz" klibiTOKAT - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için "Hepimiz Mehmediz" klibi çekildi.

Ünlü sanatçılardan "Hepimiz Mehmediz" klibi

TOKAT - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için "Hepimiz Mehmediz" klibi çekildi.

Tokatlı sinema ve film yapımcısı Erol Koçan'ın da aralarında olduğu ünlüler 'Hey onbeşli" ağıdının ardından Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "Hepimiz Mehmediz" klibi çekti. Sözleri Millet Marşı, Türkiye Marşı gibi birçok ulusal şiire imza atan Dr. İbrahim Sarıtaş tarafından yazılan ve ünlü sanatçılar Ahmet Selçuk İlkan, Erhan Yazıcıoğlu ve Erol Koçan tarafından seslendirilen şiire Mustafa Üstündağ, Ali Nuri Türkoğlu, Metin Yıldız, Onur Şan ve Ünal Zorer gibi ünlü sanatçılarda destek verdi.

Projenin yapımcısı ve genel yönetmeni Erol Koçan, sanatçılar olarak Mehmetçiğe destek olmak istediklerini ifade ederek, "Geçen sene Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiğe destek vermek için sınıra gitmiştik. Operasyon dönüşü Dr. İbrahim Sarıtaş'ın yazdığı ve bestelediği Türkiyem marşını sanatçı arkadaşlarımızla seslendirmiştik. Bu sene Barış Pınarı Harekatına ve Mehmetçiğe destek vermek için Dr. İbrahim Sarıtaş'ın kaleme aldığı şiiri seslendirdik. Mehmetçiğe armağan ediyoruz. Hepimiz "Mehmediz" diyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçılardan Hepimiz Mehmediz klibi

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
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