Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi ölümden döndü - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi ölümden döndü

Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi İstanbul'dan İzmir'e giderken Otoyolun Manisa bölümünde kaza yaptı.

Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi İstanbul'dan İzmir'e giderken Otoyolun Manisa bölümünde kaza yaptı. Alişan, eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki çocukları Burak kazadan yara almadan kurtulurken arabadaki yabancı uyruklu bakıcıları Marianne Villamor Landayan (43) hafif yaralandı.


Alişan olarak tanınan ünlü şarkıcı Serkan Burak Tektaş, ailesiyle birlikte İstanbul'dan İzmir'e giderken Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul otoyolunun Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı Marianne Villamor Landayan ise olay yerine gelen ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan bakıcı Landayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

İstanbul, Manisa, Alişan, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi ölümden döndü - Son Dakika
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