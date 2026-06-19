Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı
19.06.2026 10:55
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Pop yıldızı Olivia Rodrigo, konserlerde ön sırada kalmak için yetişkin bezi kullandığını açıkladı. Bu detay, konser kültüründe sıkça yaşanan bir durumu gün yüzüne çıkardı.

Grammy ödüllü pop yıldızı Olivia Rodrigo, en sadık hayranlarının ön sıradaki yerlerini kaybetmemek için yetişkin bezi kullandığını ve sahneden bu durumun kokusunu fark edebildiğini söyleyerek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü şarkıcı, bu dikkat çekici açıklamayı 12 Haziran 2026’da yayımlanan yeni albümü You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’ın tanıtımı kapsamında katıldığı KISS FM UK programında yaptı. Sunucuların şaşkınlığını gizleyemediği yayında 23 yaşındaki sanatçı, modern konser kültürünün pek konuşulmayan yönlerinden birine ışık tuttu.

“Bazı konserlerde insanların en ön sırada kalabilmek için yetişkin bezi taktıklarını gördüm” diyen Rodrigo, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir sahne sanatçısı olarak bunun kokusunu alabildiğim zamanlar oldu.”

Genç yıldız, bu durumun düşündüğünden daha yaygın olduğunu belirterek sık sık aklına geldiğini söyledi. Hatta olayı, New York’taki Times Meydanı’nda düzenlenen yılbaşı kutlamalarına benzetti. Rodrigo, saatlerce yerini kaybetmemek için bekleyen insanların da benzer yöntemlere başvurduğunu hatırlattı.

Rodrigo’nun açıklamaları Reddit ve Instagram’da hararetli tartışmalara yol açsa da, deneyimli konser müdavimleri için bu durum tamamen yabancı değil. Konser alanlarında “barikat” olarak adlandırılan en ön bölgeyi kapmak isteyen hayranlar yıllardır çeşitli fedakârlıklar yapıyor. Kimileri sıvı tüketimini azaltıyor, kimileri uzun süre tuvalete gitmemek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Günümüz pop kültüründe ise bu durumun ekonomik boyutu da dikkat çekiyor. Özellikle büyük turnelerde bilet fiyatlarının binlerce dolara ulaşması, bazı hayranların konser boyunca yerlerini kaybetmemek adına sıra dışı önlemler almasına neden oluyor. Taylor Swift’in Eras Tour turnesi sırasında da birçok hayran, sosyal medyada yetişkin bezi kullandıklarını açıkça paylaşmıştı.

Müzik endüstrisini takip eden uzmanlar, konser biletlerinin giderek daha pahalı hale gelmesinin hayranlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu ve insanların yaptıkları harcamadan maksimum verim almak istemesinin bu tür davranışları teşvik ettiğini belirtiyor.

Bu tartışmalar, Rodrigo’nun kariyerindeki önemli bir dönüşüm dönemine denk geliyor. Sanatçının yeni albümü, ilk iki albümü SOUR ve GUTS’ta öne çıkan gençlik isyanı temasından uzaklaşarak daha karanlık ve alternatif bir estetiğe yöneliyor. Albümde 1980’lerin son dönem new wave, post-punk ve gotik rock etkileri dikkat çekiyor.

Ancak Rodrigo, müzikal olarak olgunlaşsa da internet tartışmalarının merkezinde yer almaya devam ediyor. Albümün yayımlanmasından kısa süre önce sahne kıyafeti nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Tartışma yaratan kombin; fırfırlı şort, askılı bir elbise ve postal botlardan oluşuyordu. Birçok müzik yorumcusu ise bu görünümün, 1990’ların alternatif rock ikonu Courtney Love’ın stiline açık bir gönderme olduğunu savundu.

Rodrigo, bu eleştirilere daha önce katıldığı bir röportajda şu sözlerle yanıt vermişti:

“Sırf birilerinin beni yanlış şekilde algılamasını önlemek için belirli bir tarzda giyinmek zorunda olduğumu düşünmüyorum. Böyle yaptığımızda asıl meseleyi gözden kaçırıyoruz.”

İster sahne modasıyla ilgili tartışmaların odağında olsun ister konser kültürünün sıra dışı yönlerine dikkat çeksin, Olivia Rodrigo modern pop dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Onun kariyer yolculuğu, günümüzün küresel pop yıldızlarının yalnızca kalın bir deriye değil, aynı zamanda yoğun kamuoyu baskısına karşı güçlü bir dayanıklılığa da ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Son Dakika

Son Dakika Amerika Birleşik Devletleri Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı - Son Dakika

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