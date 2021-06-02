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Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti

02.06.2021 23:42

Binden fazla albüme yapımcı olarak imzasını atan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimlerden art arda başsağlığı mesajları geldi.

Kalan Müzik'in sahibi ünlü yapımcı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonrası 57 yaşında yaşamını yitirdi. Saltık'ın binden fazla albüme yapımcı olarak imzasını attığı biliyordu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Haberi duyuran sanatçı Ferhat Tunç, "Kalan Müzik sahibi ve hemşehrimiz Hasan Saltık'ın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Tüm Saltık Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Devri daim olsun," ifadelerini kullandı. Sanatçı Tolga Sağ da "Eksildik yine. Çok ağır oldu bu. Devrin daim olsun" dedi.

Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti

HASAN SALTIK KİMDİR?

Hasan Saltık, (d. 1964, Hozat, Tunceli), Zaza asıllı Türk müzik yapımcısıdır. Hasan Saltık, Kalan Müzik'in kurucusudur. Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derlemiş ve yayımlamıştır.Hayatı1964 yılında Tunceli'de doğdu. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı. Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön-ayak oldu. Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan''dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayınladı. Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük dokuz yüzü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkân sağladı. 1998'de kemancı Cihat Aşkın'ın 'Minyatürler'iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi. MÜYAP Yönetim Kurulu üyesidir.

ÖDÜLLERİ

2003 yılında Prens Claus Nişanı'na layık görüldü. Ertesi yıl Time dergisi tarafından "Türkiye'nin müzik antropoloğu" olarak tanımlanarak, Avrupa Kahramanları'ndan biri olarak seçildi. 5 Nisan 2017'de İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı aldı.

Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti

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Son Dakika Magazin Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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