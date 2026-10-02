Ünlü yıldız Halle Berry hakkında şoke eden suçlama! Eski eşi oğullarına şiddet uyguladığını iddia etti

Hollywood yıldızı Halle Berry, eski eşi Olivier Martinez tarafından 12 yaşındaki oğulları Maceo'ya fiziksel şiddet uygulamakla suçlandı. Martinez, mahkemeye başvurarak Berry'nin oğullarını boğazından tuttuğunu ve boğmaya çalıştığını iddia ederken, ünlü oyuncunun avukatı suçlamaları "asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı" olarak nitelendirdi.

ESKİ EŞİ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Fransız oyuncu Olivier Martinez, eski eşi Halle Berry hakkında Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak geçici uzaklaştırma kararı ve oğulları Maceo'nun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

Martinez'in mahkemeye sunduğu belgelerde, Berry'nin 26 Eylül'de oğullarıyla yaşadığı iddia edilen olay anlatıldı. Martinez, Maceo'nun kendisini arayarak annesinin fiziksel saldırısına uğradığını söylediğini öne sürdü.

"BOĞAZINDAN TUTUP BOĞDU" İDDİASI

Martinez'in iddiasına göre Berry, oğlunun üzerine atladıktan sonra ellerini boynuna götürerek onu boğdu. Eski eş, olayın bununla sınırlı olmadığını ve geçmişte de oğullarına yönelik benzer fiziksel müdahaleler yaşandığını öne sürdü.

Mahkeme belgelerinde Martinez, Maceo'nun daha önce de annesinin kendisini yere yatırarak pes ettirmeye yönelik fiziksel hareketlerde bulunduğunu anlattığını iddia etti.

Martinez ayrıca Berry'nin kendisine yönelik sözlü ve duygusal saldırılarda bulunduğunu da ileri sürdü.

HALLE BERRY'DEN SERT YANIT

Halle Berry'nin avukatı Marina Beck ise Martinez'in iddialarını kesin bir dille reddetti.

Beck, başvurunun "tamamen asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı" olduğunu savunarak, Martinez'in geçmişte mahkeme kararlarına uymadığı ve oğullarının eğitim ve terapi süreçlerine müdahale ettiği yönünde çok sayıda delil ve mahkeme kararı bulunduğunu belirtti.

Berry'nin tarafı, yaşananların uzun süredir devam eden velayet ve çocuk yetiştirme anlaşmazlığının yeni bir aşaması olduğunu savunuyor.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ KARAR

Mahkeme, Martinez'in başvurusunun ardından Berry'nin eski eşine yaklaşık 91 metre mesafeden daha fazla yaklaşmamasını öngören geçici bir uzaklaştırma kararı verdi.

Ancak karar, Berry'nin oğluyla görüşmesini tamamen engellemedi. Oyuncunun Maceo ile mahkeme tarafından belirlenen gün ve saatlerde görüşmesine izin verildi. Martinez'in Berry'nin görüşmeler sırasında ayıklık testlerine tabi tutulması yönündeki talebinin ise mahkeme tarafından yeterli bilgi sunulmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği aktarıldı.

VELAYET SAVAŞI YENİDEN ALEVLENDİ

Berry ile Martinez'in ilişkilerindeki sorunların geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Çift 2013'te evlenmiş, 2015'te ayrılmış ve boşanmaları 2023'te kesinleşmişti. İkili, Maceo'nun velayeti konusunda ortak düzenlemeye sahipti.

Eski çift daha önce de çocuklarının eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda mahkemelik olmuş, 2024 yılında ortak ebeveynlik sorunlarını çözmek amacıyla terapi sürecine katılmıştı.

Martinez'in son başvurusuyla birlikte yıllardır devam eden velayet anlaşmazlığı yeniden mahkemenin gündemine taşındı. İddiaların henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş bir suç tespiti olmadığı ve tarafların birbirine yönelik karşılıklı iddialarda bulunduğu belirtildi. Duruşmanın 16 Ekim'de yapılması bekleniyor.