Ünlü yıldız Halle Berry hakkında şoke eden suçlama! Eski eşi oğullarına şiddet uyguladığını iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü yıldız Halle Berry hakkında şoke eden suçlama! Eski eşi oğullarına şiddet uyguladığını iddia etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü yıldız Halle Berry hakkında şoke eden suçlama! Eski eşi oğullarına şiddet uyguladığını iddia etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry’nin eski eşi Olivier Martinez, 12 yaşındaki oğulları Maceo’nun velayetinin kendisine verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Martinez, Berry’nin oğullarına “Aptal gibi görünüyorsun” dediğini ve ardından boğazını sıktığını iddia etti. Berry’nin avukatı ise suçlamaları “tamamen mesnetsiz ve kasıtlı olarak yanıltıcı” olarak nitelendirdi.

Hollywood yıldızı Halle Berry, eski eşi Olivier Martinez tarafından 12 yaşındaki oğulları Maceo'ya fiziksel şiddet uygulamakla suçlandı. Martinez, mahkemeye başvurarak Berry'nin oğullarını boğazından tuttuğunu ve boğmaya çalıştığını iddia ederken, ünlü oyuncunun avukatı suçlamaları "asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı" olarak nitelendirdi. 

ESKİ EŞİ MAHKEMEYE BAŞVURDU

Fransız oyuncu Olivier Martinez, eski eşi Halle Berry hakkında Los Angeles'taki mahkemeye başvurarak geçici uzaklaştırma kararı ve oğulları Maceo'nun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.

Martinez'in mahkemeye sunduğu belgelerde, Berry'nin 26 Eylül'de oğullarıyla yaşadığı iddia edilen olay anlatıldı. Martinez, Maceo'nun kendisini arayarak annesinin fiziksel saldırısına uğradığını söylediğini öne sürdü. 

"BOĞAZINDAN TUTUP BOĞDU" İDDİASI

Martinez'in iddiasına göre Berry, oğlunun üzerine atladıktan sonra ellerini boynuna götürerek onu boğdu. Eski eş, olayın bununla sınırlı olmadığını ve geçmişte de oğullarına yönelik benzer fiziksel müdahaleler yaşandığını öne sürdü.

Mahkeme belgelerinde Martinez, Maceo'nun daha önce de annesinin kendisini yere yatırarak pes ettirmeye yönelik fiziksel hareketlerde bulunduğunu anlattığını iddia etti. 

Martinez ayrıca Berry'nin kendisine yönelik sözlü ve duygusal saldırılarda bulunduğunu da ileri sürdü.

Ünlü yıldız Halle Berry hakkında şoke eden suçlama! Eski eşi oğullarına şiddet uyguladığını iddia etti

HALLE BERRY'DEN SERT YANIT

Halle Berry'nin avukatı Marina Beck ise Martinez'in iddialarını kesin bir dille reddetti.

Beck, başvurunun "tamamen asılsız ve kasıtlı olarak yanıltıcı" olduğunu savunarak, Martinez'in geçmişte mahkeme kararlarına uymadığı ve oğullarının eğitim ve terapi süreçlerine müdahale ettiği yönünde çok sayıda delil ve mahkeme kararı bulunduğunu belirtti. 

Berry'nin tarafı, yaşananların uzun süredir devam eden velayet ve çocuk yetiştirme anlaşmazlığının yeni bir aşaması olduğunu savunuyor.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ KARAR

Mahkeme, Martinez'in başvurusunun ardından Berry'nin eski eşine yaklaşık 91 metre mesafeden daha fazla yaklaşmamasını öngören geçici bir uzaklaştırma kararı verdi.

Ancak karar, Berry'nin oğluyla görüşmesini tamamen engellemedi. Oyuncunun Maceo ile mahkeme tarafından belirlenen gün ve saatlerde görüşmesine izin verildi. Martinez'in Berry'nin görüşmeler sırasında ayıklık testlerine tabi tutulması yönündeki talebinin ise mahkeme tarafından yeterli bilgi sunulmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği aktarıldı. 

VELAYET SAVAŞI YENİDEN ALEVLENDİ

Berry ile Martinez'in ilişkilerindeki sorunların geçmişi uzun yıllara dayanıyor. Çift 2013'te evlenmiş, 2015'te ayrılmış ve boşanmaları 2023'te kesinleşmişti. İkili, Maceo'nun velayeti konusunda ortak düzenlemeye sahipti.

Eski çift daha önce de çocuklarının eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda mahkemelik olmuş, 2024 yılında ortak ebeveynlik sorunlarını çözmek amacıyla terapi sürecine katılmıştı. 

Martinez'in son başvurusuyla birlikte yıllardır devam eden velayet anlaşmazlığı yeniden mahkemenin gündemine taşındı. İddiaların henüz mahkeme tarafından kesinleşmiş bir suç tespiti olmadığı ve tarafların birbirine yönelik karşılıklı iddialarda bulunduğu belirtildi. Duruşmanın 16 Ekim'de yapılması bekleniyor.

Olivier MartinezHalle BerryHollywoodMagazinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
122 metre yükseğe saray kurdu Daha oturamadan elinden gitti 122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
34 yıllık ayakkabı devi satılıyor 350’den fazla mağazası var 34 yıllık ayakkabı devi satılıyor! 350'den fazla mağazası var
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:49
Ferhat Gündoğdu’nun koltuğu Bünyamin Gezer’e teklif edildi, anında reddetti
Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu Bünyamin Gezer'e teklif edildi, anında reddetti
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 18:02:08. #7.12#
SON DAKİKA: Ünlü yıldız Halle Berry hakkında şoke eden suçlama! Eski eşi oğullarına şiddet uyguladığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei