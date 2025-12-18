Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.
4 ismin akıbeti belli oldu. Tilki, Biliç, Sak ve Yıldız'ın işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.
Son Dakika › 3-sayfa › Ünlüler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?