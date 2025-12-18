Ünlüler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ünlüler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlüler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı
18.12.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlüler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı
Haber Videosu

Aleyna Tilki ve arkadaşları, uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği verdi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına ünlüler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdi.

4 ÜNLÜ İSİM, ADLI TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

<a class='keyword-sd' href='/unluler/' title='Ünlüler'>Ünlüler</a> Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

SERBEST BIRAKILACAKLAR

4 ismin akıbeti belli oldu. Tilki, Biliç, Sak ve Yıldız'ın işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu, Aleyna Tilki, Uyuşturucu, Jandarma, İrem Sak, Adli Tıp, 3-sayfa, Gözaltı, Ünlüler, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ünlüler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 milyon TL’lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu 500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu
Eski belediye başkanını 175 bin lira için öldürmüş Eski belediye başkanını 175 bin lira için öldürmüş
Warner Bros, Paramount’un 108. 4 milyarlık teklifini reddetme hazırlığında Warner Bros, Paramount'un 108. 4 milyarlık teklifini reddetme hazırlığında
Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe
Çarkıfelek’in hostesi Emel Özkızıltaş’ın son hali görenleri şaşırttı Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı
Ünlü oyuncunun tıpkısının aynısı Kimliği hayli şaşırttı Ünlü oyuncunun tıpkısının aynısı! Kimliği hayli şaşırttı
Türk restoranında esrarengiz ölüm: Avustralyalı turist cam kapıya çarparak hayatını kaybetti Türk restoranında esrarengiz ölüm: Avustralyalı turist cam kapıya çarparak hayatını kaybetti
Dünyanın en ölümcül deniz canlılarından birine dokunan turist tehlikeyi sonra fark etti Dünyanın en ölümcül deniz canlılarından birine dokunan turist tehlikeyi sonra fark etti
Konyaspor, Galatasaray’ın iki yıldızını birden istiyor Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

18:06
AK Parti’nin “Terörsüz Türkiye“ raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
17:44
Gazeteci Veyis Ateş adliyede
Gazeteci Veyis Ateş adliyede
17:22
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
16:31
Onur Akın’a klip çekimleri sırasında at çarptı
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı
16:27
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın 684 bin TL’ye kadar cezası var
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
16:22
Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor
Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor
16:12
Paşinyan’dan Rusya’ya, Türkiye’ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi
Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi
15:39
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:12
Bahçeli: İmralı’nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok
14:59
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı Bakan Işıkhan: Şu an ortada rakam yok
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Şu an ortada rakam yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 18:13:32. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlüler Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.