Son Dakika Haberleri: Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları canlandırılacak
Son Dakika Güncel Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları canlandırılacak

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları canlandırılacak

6 saat önce

Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Euroclub Woman işbirliğinde hayata geçirilen "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibeleri haline getirmek için ortak girişimler ağı" projesinin açılış toplantısı Lalapaşa Sosyal...

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları canlandırılacak, System.String[]

Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Euroclub Woman işbirliğinde hayata geçirilen "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibeleri haline getirmek için ortak girişimler ağı" projesinin açılış toplantısı Lalapaşa Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilen projeyle, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılıp turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaymakam İmrak, "Bu ikinci projemiz olacak. 2014 yılında yapılan projede ilçemize modern bir halı saha kazandırıldı. Bu ilçemize önemli bir katma değer sağladı. İkinci projemizi Yambol kenti ile yapıyoruz. Bu proje uygulama safhasında artık. Bu projeyle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırıp turizme kazandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Levent Tezcan da projenin Lalapaşa ve Yambol'a özgü el sanatlarının gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

İki kent arasındaki karşılıklı ilişkileri güçlendirecek projenin 15 ay süreceğini ve bütçesinin 84 bin 676 avro olduğunu dile getiren Tezcan, projenin turizmin gelişmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Bulgaristan, Lalapaşa, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terörden gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
Rapor yayınlandı: Seçimden sonra İBB'den 3 bin 400 işçi işten çıkarılmış Barış Yarkadaş'ın fidan dikimi iddiasını Orman Genel Müdürü yalanladı Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 22:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları canlandırılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]