Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu - Son Dakika

Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu

21.12.2020 11:33
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu, System.String[]

ORDU'nun Ünye ilçesinde, M.Ö. 200 ile 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen kalenin 'altın' bulunduğu söylentilerinin yayıldığı dehlizlerinde başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde, M.Ö. 200 ile 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen kalenin 'altın' bulunduğu söylentilerinin yayıldığı dehlizlerinde başlatılan temizlik çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar sırasında Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve güllelere ulaşıldı.

Ünye ilçesinde bulunan ve M.Ö. 200 ila 250 yılları arasında Pontus Kralı 6'ncı Mithridates tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'nin bugüne kadar girilemeyen dehlizlerinde 'altın' olduğu yönünde söylentiler yayıldı. Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi iş birliğiyle Ünye Kalesi'nin kapalı olan dehlizleri temizlenip, turizme kazandırılması için mart ayında çalışma başlatıldı. 2 dehlizin bulunduğu kalede başlatılan temizlik çalışmasında sona gelindi. Dehliz temizleme çalışmaları sırasında Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve gülleler bulundu. İlk dehlizde 26 metre derinliğe inilirken, ikinci dehlizde ise 230 metre derinliğe inildi. Dibinde su kuyusu bulunan kalede çalışmalar sürerken, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı bölgede incelemede bulundu.

'230 METREDE SU KUYUSU BULUNDU'Ünye Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaların devam edeceğini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Tarihi Ünye Kalesi ile ilgili çeşitli rivayetler konuşuldu. Dehlizlerle ilgili zaman zaman izinsiz kazı çalışmaları da yürütülmüştü. Son zamanlarda, Kültür Bakanlığı'nın çalışmalarıyla birlikte Ordu Valiliği ile Ünye Belediyesi olarak bizler de devreye girdik. Bu alanın turizme kazandırılması gayreti içindeyiz.  Dehlizlerle ilgili rivayetlerin gerçeğe dönüşmesi amacıyla Ordu Valiliği'nin destekleriyle dehliz temizleme çalışmaları yürüttük. Bir yıla yakın süren çalışmalar sonucunda ilk dehlizimizde 26 metre, ikinci dehlizimizde 230 metre derinliğe ulaştık. 26 metrelik dehlizin geçmiş yıllarda tahıl ambarı veya depo olarak kullanıldığını tahmin ediyoruz. İkinci büyük dehlizin dibinde ise etrafı sıralı taşlarla çevrili kuyu bulundu" dedi.

Temizleme çalışmaları sırasında kemik kalıntılarının yanı sıra Fatih Sultan Mehmet döneminde ait bir adet sikke ve çömlek kalıntılarına rastlanıldığını açıklayan Tavlı, "Yine 12'nci ve 13'üncü yüzyıl olan Selçuklu dönemine ait sırlı seramik ve çömlek kalıntılarına rastlanıldı. O döneme ait bir adet anahtar ve üç adet su kabı da bulundu. Kale içerisinde bulunan tarihi eserler korumaya ve incelemeye alındı. Turizme yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Ünye Kalesi'ni turizme kazandıracağız" diye konuştu.


Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu
Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu

Ordu Valiliği, Selçuklu, Osmanlı, Ünye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ünye Kalesi'nin dehlizlerinde sikke, çömlek ve gülleler bulundu - Son Dakika


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