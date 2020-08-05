Ürdün bugün başlayacak yurt dışı uçuşlarını Kovid-19 nedeniyle tekrar askıya aldı - Son Dakika

Ürdün, bugün başlaması kararlaştırılan yurt dışı uçuşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm ve vaka sayılarındaki küresel ölçekteki artış nedeniyle tekrar durdurulduğunu açıkladı.

Ürdün Ulusal Salgın Hastalıklar Komisyonu yerel basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayılarındaki küresel artış nedeniyle ülkede bugün başlaması kararlaştırılan yurt dışı uçuşlarının yeni bir duyuruya kadar askıya alındığını belirtti.

Komisyon, yurt dışı uçuşlarının ertelenmesi kararının alınmasında yurt dışından gelecekler için daha önce belirlenen 72 saat öncesinde Kovid-19 testinin yapılmış olması şartının uygulanmasında çekilen güçlüklerin de etkisinin olduğuna dikkati çekti.

Ürdün hükümeti 26 Temmuz'da, "yeşil" kategori olarak belirlediği salgının yoğun yaşanmadığı veya kontrol altına alındığı 22 ülkeyle uçuşların 5 Ağustos'ta başlayacağını, bu ülkelerden gelen kişiler için karantina ve bazı önleyici tedbirler uygulanacağını duyurmuştu.

Ürdün'ün seferleri başlatacağı "yeşil" kategorideki ülkeler ise Kanada, Çin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Almanya, İngiltere, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malezya, Malta, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Tayvan ve Tayland olarak sıralanmıştı.

Ürdün, 17 Mart'ta yük taşımacılığı hariç uluslararası uçuşları askıya almış, yalnız yurt dışında kalan Ürdünlülerin ülkelerine geri dönmeleri için bazı uçuşlar düzenlemişti.