Ürdün'de perşembe gecesinden itibaren 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak - Son Dakika

Ürdün yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, ülke genelinde perşembe gecesinden itibaren iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Ürdün hükümetinden bazı bakan ve yetkililer, başkent Amman'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, hükümetin Kovid-19'la mücadele kapsamında aldığı yeni önlemlere ilişkin bilgi verdi.

Ürdün Korona Krizi Operasyon Odası Müdürü Mazin el-Feraya, ülke genelinde sağlık personeli hariç perşembe gece yarısından itibaren 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Eğitim Bakanı Teysir en-Neimi de okulların cuma gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını ifade etti.

Kovid-19 hastası 12 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Saad Cabir ise 12 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini, 1537 kişinin enfekte olduğunu, 94 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece ülkedeki toplam can kaybı 122'ye yükseldi, vaka sayısı 19 bini aştı, sağlığına kavuşanların sayısı ise 5 bin 391 oldu.