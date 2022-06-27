Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile İngiliz Bakan Milling bölgesel sorunları görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İngiltere'nin Asya ve Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Amanda Milling ile bölgedeki krizlere yönelik çözüm arayışlarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gelen Milling ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra başta Filistin meselesi olmak üzere bölgedeki krizlere çözüm bulma adına yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Milling ve Safedi, iki ülke arasında farklı alanlarda derin stratejik ortaklık ilişkileri olduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca İngiltere'nin Ürdün'deki kalkınma sürecine desteği ve yürüttüğü iş birliği programları ele alındı.