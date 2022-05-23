Ürdün, İsrail'in "Aşırılıkçıların" Mescid-i Aksa'da İbadetine İzin Veren Kararını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün, İsrail'in "Aşırılıkçıların" Mescid-i Aksa'da İbadetine İzin Veren Kararını Kınadı

23.05.2022 16:41
Ürdün, İsrail'in "Aşırılıkçıların" Mescid-i Aksa'da İbadetine İzin Veren Kararını Kınadı

AMMAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün Pazar günü, İsrail mahkemesinin "aşırılıkçıların" Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadetine izin veren kararını kınadı.

AMMAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün Pazar günü, İsrail mahkemesinin "aşırılıkçıların" Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadetine izin veren kararını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'de işgal edilen bölgelerde İsrail'in yargı yetkisini tanımayan Uluslararası hukuk kapsamında yasal statüden yoksun" olan kararın hükümsüz olduğunu söyledi.

Ebu'l Ful, kararın, BM Güvenlik Konseyi'nin tüm taraflardan Kudüs'ün statüsünü korumasını isteyen kararları da dahil olmak üzere kutsal şehre ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olarak görüldüğünün altını çizdi. Sözcü Ebu'l Ful ayrıca Mescid-i Aksa'nın "sadece Müslümanlar için bir ibadet yeri" olduğuna ve Mescid-i Aksa camisine ilişkin işlerin idaresi için var olan tek kurumun Ürdün'ün sorumluluğundaki Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Harem-i Şerif İşleri Dairesi olduğunu vurguladı.

YORUMLAR
500
Kudüs'teki dini merciler: Mescid-i Aksa'nın statüsüne ilişkin İsrail'in kararlarını tanımıyoruz Kudüs'teki dini merciler: Mescid-i Aksa'nın statüsüne ilişkin İsrail'in kararlarını tanımıyoruz İsrail hükümeti, Aksa'da 'yüksek sesle ibadete' izin veren mahkeme kararını temyize götürecek İsrail hükümeti, Aksa'da 'yüksek sesle ibadete' izin veren mahkeme kararını temyize götürecek
Kaynak: Xinhua

Mescit, İsrail, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'in 'Aşırılıkçıların' Mescid-i Aksa'da İbadetine İzin Veren Kararını Kınadı - Son Dakika


Son Dakika
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:27 Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi
16:24 İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 16:57:54. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün, İsrail'in "Aşırılıkçıların" Mescid-i Aksa'da İbadetine İzin Veren Kararını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement