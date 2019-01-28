Ürdün Kralı Abdullah ile Barzani Bölgesel Gelişmeleri Ele Aldı

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Neçirvan Barzani, Kuzey Irak'ta Türkiye Üssüne Yapılan Saldırının Ardından PKK'yı Topa Tuttu

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak, CHP'de Krize Neden Oldu