Ürdün Kralı Abdullah ile Barzani Bölgesel Gelişmeleri Ele Aldı
1 saat önce
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile eski IKBY Başkanı Mesut Barzani bölgedeki son siyasi gelişmeleri ele aldı.
Ürdün Kralı
2. Abdullah ile eski IKBY Başkanı Mesut Barzani
bölgedeki son siyasi gelişmeleri ele aldı.
Barzani'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah
, Ürdün'ün başkenti Amman
'da Mesut Barzani ile görüştü.
Açıklamada, ikilinin bölgenin son siyasi gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığı belirtildi.
Görüşmede bölgenin istikrarı ve kalkınmasının desteklenmesine önemine değinilerek, ayrıca terörle mücadelede iş birliği konusunun da görüşüldüğü kaydedildi.
Görüşmede eski Irak
Dışişleri ve Maliye
Bakanı Hoşyar Zebari
ile Ürdün Prensi Faysal Bin Hüseyin de hazır bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:28 Kaynak: AA
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