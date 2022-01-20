Ürdün Kralı ile Ezher Şeyhi "İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini" görüştü - Son Dakika

Ürdün Kralı 2.Abdullah ile Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan son durum ve İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini konuştu.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Tayyib, Ürdün Kralı 2.Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Şeyh Tayyib, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere ait evleri yıkmasını ve yasa dışı gözaltıları kınadı.

Ürdün resmi ajansının haberine göre Kral 2. Abdullah da görüşmede İsrail'in adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma şansını baltalayan, Filistinlilere yönelik tek taraflı ihlallerini durdurması gerektiğini vurguladı.

İsrail polisi, Kudüs Belediyesinin Filistinli Salihiye ailesinin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan evleri hakkındaki istimlak kararı üzerine bu sabah önce aile fertlerini gözaltına almış, ardından belediye ekiplerince evin yıkımı gerçekleştirilmişti.

İsrail, uluslararası tepkilere rağmen, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çabasıyla çok sayıda Filistinlinin evini yıkmayı sürdürüyor.