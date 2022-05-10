Ürdün Kralı'ndan "Orta Doğu barış sürecinin canlandırılması" vurgusu - Son Dakika

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD'de Kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslar için ABD'de bulunan 2. Abdullah, ABD Kongresi Dışişleri Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede, ABD-Ürdün ilişkilerinin yanı sıra başta Filistin olmak üzere uluslararası ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kral 2. Abdullah, Ürdün'ün, ABD ile ilişkileri geliştirmeyi ve ortak ilgi alanına giren meselelerde koordinasyon ve istişareyi sürdürmeyi istediğini vurguladı.

Ürdün Kralı ayrıca, Filistinliler ile İsrailliler arasında, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm formülü üzerinde barış sürecinin yeniden başlatılmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Komisyon üyeleri ise bölgesel ve uluslararası meseleler, barışın tesisi ve Orta Doğu'daki krizlere barışçıl çözümler bulunmasına ilişkin görüşlerini dinlemek için Kral'la mütemadiyen bir araya gelmenin önemli olduğunu vurguladı.

Komisyon üyeleri ayrıca iki ülke arasındaki ilişkileri farklı alanlarda geliştirmek istediklerini de ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki müzakereler Tel Aviv'in Yahudi yerleşim birimleri inşasını durdurmayı, eski tutukluları serbest bırakmayı ve iki devletli çözümü reddetmesinin bir sonucu olarak Nisan 2014'te askıya alınmıştı.