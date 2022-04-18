Ürdün, Mescid-i Aksa'daki ihlaller üzerine İsrail Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika
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Ürdün, Mescid-i Aksa'daki ihlaller üzerine İsrail Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

18.04.2022 19:35
Ürdün, Mescid-i Aksa'daki ihlaller üzerine İsrail Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Ürdün'ün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki baskınlar ve ihlallere tepki olarak İsrail'in Amman Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.

Ürdün'ün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki baskınlar ve ihlallere tepki olarak İsrail'in Amman Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kışkırtıcı her türlü ihlale ilişkin mesajı iletmek üzere Maslahatgüzarın çağrıldığı belirtildi.

Filistinlilerin dini ritüellerini hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan özgürce yerine getirme hakkına saygı gösterilmesini teyit etmek amacıyla da İsrailli diplomatın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığına işaret edilen açıklamada, ülkesinin hükümetine ulaştırması için İsrail Maslahatgüzarına protesto mektubunun verildiği aktarıldı.

Protesto mektubunda, Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statüyü değiştirmenin yanı sıra Aksa'ya mekansal ve zamansal bölünmeyi dayatmayı hedefleyen girişim ve ihlallerinin hemen durmasının talep edildiği ifade edilen açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlalleri tehlikeli bir gerginlik olarak nitelendirildi.

İsrail, Ürdün'ün adımından sonra toplantı yaptı

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) bağlı KAN 11 televizyon kanalının haberinde, Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in, Ürdün'ün İsrailli diplomatı Dışişleri Bakanlığına çağırmasına ne tür bir tepki vereceklerine dair toplantı yaptığı belirtildi.

İsrailli siyasilerin Ürdün'ün attığı adım sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığına işaret edilen haberde, kimliği açıklanmayan bir siyasinin ağzından şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Kudüs'te tansiyonun yükselmesinin önüne geçmek için çok çaba sarf etti. Aralarında Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da bulunduğu İsrailli birçok yetkili de Kral Abdullah ve Ürdünlü diğer yetkililerle görüşmeler yaptı."

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar sebebiyle İsrail ile Ürdün ilişkilerinde gerçek bir krizin muhtemel olduğu vurgulandı.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya dün ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

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İsrail, Mescit, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün, Mescid-i Aksa'daki ihlaller üzerine İsrail Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün, Mescid-i Aksa'daki ihlaller üzerine İsrail Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı - Son Dakika
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