Son Dakika Haberleri: Üreten Kadın Festivali'nde Kaymek Standına Büyük İlgi

Üreten Kadın Festivali'nde Kaymek Standına Büyük İlgi

1 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Öğren Kazan Üret Kazan" projesi kapsamında düzenlenen Üreten Kadın Festivali'ne katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları standı büyük ilgi gördü.

Üreten Kadın Festivali'nde Kaymek Standına Büyük İlgi, System.String[]
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Öğren Kazan Üret Kazan" projesi kapsamında düzenlenen Üreten Kadın Festivali'ne katılan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları standı büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın açılışını gerçekleştirdiği festivalde binlerce çeşit ürün sergilendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 23 ilden gelen, toplum yararına faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kadın dernekleri ve eğitim merkezleri stant açtı.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından açılan stantta sergilenen el emeği göz nuru ürünler Mardin halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve eşi Gülseren Yaman'a Kayseri standını ziyaretlerinde KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan tarafından çini tabak takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:54 Kaynak: AA

Kayseri, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kapısını Kırdılar, 27 Saniyede 4 Bin TL Çaldılar İki Aile Arasında Baltalı, Sopalı Kavga: 11 Yaralı

Sevgilisinin Dayağından Kaçan Kadın Canını Zor Kurtardı Dehşete Düşüren Kaza! Olay Yeri Savaş Alanını Andırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:46:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üreten Kadın Festivali'nde Kaymek Standına Büyük İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]