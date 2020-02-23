Üreticiler süt prim desteklerini bekliyor - Son Dakika
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Üreticiler süt prim desteklerini bekliyor

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma-Erdek İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan süt üreticilerinin zor durumda olduklarını ifade ederek süt prim desteklerinin ödenmesini gerektiğini belirtti.

Üreticiler süt prim desteklerini bekliyor, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma- Erdek İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan süt üreticilerinin zor durumda olduklarını ifade ederek süt prim desteklerinin ödenmesini gerektiğini belirtti.


Bandırma Erdek İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan süt üreticilerinin zor durumda olduklarını ifade ederek, üreticiler olarak süt prim desteklerini beklediklerini söyledi. Süt fiyatlarında bölgesel farklılıkların ortaya çıktığını belirten Özgür Bakan " Bölgesel fiyat farklılıkları üreticiler üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Örneğin Bandırma'da farklı Manyas'ta farklı fiyatlar uygulanıyor. Bu fiyat farklılıkları süt üretiminin düşmesinden kaynaklanıyor. Süt Konseyinin bir an önce süt fiyatlarını revize etmesini bekliyoruz" dedi.


Bakan : KDV oranları düşürülse de üreticilere olumlu yansımadı.


Bandırma Erdek İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan " Yem fiyatlarındaki artış devam ediyor. Buna paralel olarak da girdi fiyatlarındaki artış ta devam ediyor. KDV oranları düşürülse de üreticilere olumlu yansımadı. Üreticiler olarak yem destekleme primi verilmesini bekliyoruz. Böylece kayıt dışının da önüne geçilmiş olunur. Birçok meslek dalında çalışanlar için yıpranma primi uygulaması var. Bu uygulamanın güneş doğarken işe başlayan ancak güneş batarken işi bırakan üreticiler içinde olmasını istiyoruz. Genç nesil köyleri terk ediyor. Üretim yapanların sayısı gitgide azalıyor. Yıpranma priminin terk edilen üretimi arttıracağını düşünüyoruz. İl Müdürlükleri ile küpeleme toplantılarımız dönemsel olarak devam ediyor. Bazı üreticilerimizin küpeleme konusunda sıkıntıları var. Bu sıkıntıları aşma adına küpe affı çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - BALIKESİR

Bandırma, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:36 Kaynak: İHA
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