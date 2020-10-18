Üretimde narenciyeye rakip oldu; faydası saymakla bitmiyor - Son Dakika

Üretimde narenciyeye rakip oldu; faydası saymakla bitmiyor

18.10.2020 09:58
Üretimde narenciyeye rakip oldu; faydası saymakla bitmiyor, System.String[]

MERSİN'de üreticilerden yoğun ilgi gören avokado, şehirde narenciye üretimine rakip oldu.

MERSİN'de üreticilerden yoğun ilgi gören avokado, şehirde narenciye üretimine rakip oldu. Uzmanlar ise Türkiye'ye üretimi günden güne yaygınlaşan bu meyvenin kalpten cilde kadar pek çok faydası olduğunu belirtti.

Ana vatanı Meksika ve Orta Amerika bölgesi olan avokado meyvesi, son yıllarda Türkiye'de de talep görüyor. Bu talebin karşılığı olarak Mersinli üreticiler, tarlalarına avokado ekmeye başladı. Hatta bu meyve şehirde narenciye ürünlerine bile alternatif oldu. Avokadonun C, B, E ve K vitamini, folik asit, demir, magnezyum ve potasyum yönünden çok zengin olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Bu meyve omega 3 ve 6 içerdiği nedeniyle kalp dostu. Kişiyi kalp kapağı kireçlenmeleri, kalp damarlarındaki sertleşmelere karşı korur. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle tansiyon hastalarında tansiyonu dengeler" dedi.

"KEMİKLERDE KALSİYUM DEPOSUNU ARTIRIR"

Avokadonun kozmetik amaçlı da kullanıldığına dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Cilt rahatsızlıklarında sık tercih ediliyor. Kolajen sentezini artırdığı için C ve E vitamini içerdiği için sedef ve egzama hastalıklarında kullanıyoruz. Cilt kırışıklığı ve lekeler için maske halinde koruyucu amaçlı kullanılabiliyor. Antioksidan içeriği sayesinde antikanserojen etkisi mevcuttur. Özellikle rahim içi ve meme kanserlerine karşı koruyucu özelliği var. Demir oranı yüksek olduğu için kansızlığı olan kişiler, vejetaryen kişiler kullanabilir. İçeriğinde K vitamini yüksek olduğu için de kemiklerde kalsiyum deposunu artırır. Özellikle yaşlılıkta görülen osteoporoza karşı koruyucu etkisi söz konusu" ifadelerini kullandı.

"6 AYLIK SÜREDE HER GÜN YARIM AVOKADO TÜKETİN"

Avokadonun kalorisi yüksek bir meyve olduğunu da hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran "Omega 3 ve 6 içerdiği için az miktarda tüketildiğinde kolesterolü düşürür, yüksek miktarda kullanıldığında kolesterolü yükseltebilir. İdeal olan normal büyüklükte avokadonun yarısını sofranızdan eksik etmemeniz. Saklarken mümkünse bir streç filmle ya da üstüne zeytinyağı sürerek saklayabilirsiniz. Bir de avokado eğer sertse yumuşamasını bekleyin. Yumuşadığında eğer patates püresi kıvamına geldiğinde tüketmemizde fayda var. Kabuğunu cilt lekeleri için maske olarak kullanabilirsiniz. Tüketim mevsimi eylülde başlar çeşidine göre kasıma kadar uzar. Kasım ve sonrasındaki 1-2 ayı daha düşündüğümüzde 6 aylık sürede her gün yarım avokado tüketmemizde fayda var" diye konuştu.

NASIL TÜKETMEK GEREKİYOR?

Avokadonun kahvaltılarda, salatalarda, püre halinde tüketebileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Koran, "Bunun dışında avokado yağıyla birlikte püre halinde karıştırıp cilde maske olarak uygulayabiliriz. Cilde uygularken dikkatli olmak lazım ciltte kaşıntı, alerji olabilir. Bazı migren hastalarında migreni tetiklediği yönünde çalışmalar söz konusu. Kan sulandırıcı etkisi olduğu için ilaç kullananların dikkatli olması lazım" dedi.

Yurt dışından getirilen ithal ürünlerin genelde pahalı olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, Türkiye'deki üretimi desteklediklerini ifade ederek, "Yurt içerisinde devlet desteği ile üretim fiyatının giderek azalacağının kanaatindeyim. Bu nedenle mutlaka sofralardan eksik edilmesin. Artık bir nevi yerli meyvemiz haline geliyor diyebiliriz. Akdeniz diyetinde özellikle avokadolu Akdeniz diyeti yapan kadınlarda üreme sağlığını artırdığı biliniyor" tavsiyesinde bulundu.


- İstanbul
Üretimde narenciyeye rakip oldu; faydası saymakla bitmiyor
Üretimde narenciyeye rakip oldu; faydası saymakla bitmiyor
Üretimde narenciyeye rakip oldu; faydası saymakla bitmiyor
Üretimde narenciyeye rakip oldu; faydası saymakla bitmiyor
Üretimde narenciyeye rakip oldu; faydası saymakla bitmiyor

Narenciye, omega 3, Türkiye, Kalp, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Üretimde narenciyeye rakip oldu; faydası saymakla bitmiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En fazla pay eğitime ayrıldı Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu
Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı         
06:30
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı         
21:48
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü         
16:00
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 10:14:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üretimde narenciyeye rakip oldu; faydası saymakla bitmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei