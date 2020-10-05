İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness Urfa'da acıyı tattı - Son Dakika

İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness Urfa'da acıyı tattı

Urfa'nın acısı İrlanda Büyükelçisini yaktı

İrlanda Büyükelçisi isotun tadına bakıp aşevinde yemekleri kaplara doldurdu

Avrupa'dan Şanlıurfa'daki aşevine büyük destek

Aşevinin bir yıllık masraflarını karşılayacaklar

ŞANLIURFA - Haliliye Belediyesi tarafından yardıma muhtaç Türk vatandaşları ile Suriyeli sığınmacılar için kurulan aşevinin bir yıllık giderlerini üstlenmek için kente gelen İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness, Şanlıurfa isotunun tadına bakarak aşevinde yapılan yemeklere tuz katıp servis kaplarına doldurdu. Yediği acı isottan ağzı yanan McGuinness, dakikalarca su içti.

Türkiye Suriyeli sığınmacılara sahip çıkıyor

Haliliye Belediyesi tarafından yardıma muhtaç Türk vatandaşları ile Suriyeli sığınmacılar için Şanlıurfa merkezde kurulan aşevine Avrupa'dan büyük bir destek geldi. İrlanda'nın bir yıllık giderlerini karşıladığı aşevine Birleşmiş Milletler, Uluslararası Göç Örgütü ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu da destek veriyor. Aşevini ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya gelen İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness, BM Dünya Gıda Programı Türkiye Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede, Uluslararası Göç Örgütü Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Haschenz ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Ülke Direktörü Rubeena Esmail, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, katılımcılara Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda söz alan misafir konuşmacılar ise, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara sahip çıkmaya devam ettiğini vurguladı.

İsotun acısı yaktı

İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness, toplantının hemen ardından salona getirilen isotun tadına baktı. İsotun çok güzel olduğunu söyleyen McGuinness, ağzının acısını geçirmek için dakikalarca su içti. Aşevini de gezen yabancı misafirler, çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek yemeklere tuz kattı. Kevgir ile yemekleri karıştıran misafirler, ihtiyaç sahiplerinin evine gönderilmek üzere hazırlanan sefer taslarını doldurdu. Ziyaretçiler son olarak belediyeye ait sosyal marketi gezerek Başkan Canpolat'tan bilgi aldı.