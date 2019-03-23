Ürkmezer, Turistik ve Hediyelik Eşya Yapım Kursunu Ziyaret Etti

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve Eşi Miray Ürkmezer, Ovacuma'da Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR ortaklığında açılan turistik ve hediyelik eşya yapımı kursunu ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer ve Eşi Miray Ürkmezer, Ovacuma'da Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR ortaklığında açılan turistik ve hediyelik eşya yapımı kursunu ziyaret etti.



Kursiyerlerle bir süre sohbet eden Ürkmezer çifti, el yapımı ürünleri inceledikten sonra Safranbolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Öztaş'tan kurs hakkında bilgi aldı. Safranbolu'nun her bölgesinde SAKEM, İŞKUR, Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde çeşitli alanlarda kursların devam ettiğini hatırlatan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Hanımlar tarafından yapılan el ürünleri gayet güzel. Bu vesile ile aile bütçelerine de katkıda bulunma fırsatı yakaladılar" dedi.



Ovacuma'daki Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı kursunun da yüzlerce kurstan sadece biri olduğunu belirten Ürkmezer, "Bu kursumuz İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında 15 kursiyerin yer aldığı bir kurs. Yine kursiyerlerimize her gün 30 TL gibi bir rakamda ödeniyor. Bir ay sürecek kursta hanımların kısa sürede neler başarabildiğini de görmekteyiz. Ben bir kez daha kursiyerlerimizi kutluyor, kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Ziyaretin sonunda bir kursiyer tarafından Miray Ürkmezer'e kolye takdim edilirken, Miray Ürkmezer ise kursiyere broş hediye ederek teşekkür etti. - KARABÜK

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