Urkuç: Konunun takipçisiyiz - Son Dakika

Urkuç: Konunun takipçisiyiz

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, 6. bölge teşviklerinden yararlanılmasını sağlayan '+1' uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Urkuç: Konunun takipçisiyiz, System.String[]

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, 6. bölge teşviklerinden yararlanılmasını sağlayan '+1' uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdi. Başkan Urkuç, "OSB'mize yatırımcı getirmek için 700 dönüm alanı katmaya çalışırken, '+1' uygulamasına takılmamız gerçekten üzüntü verici" dedi.

Bölgesel Teşvik Sistemi'nde 5. bölgede yer alan illerdeki OSB'lere yapılacak yatırımların 6. bölge teşviklerinden yararlanması sağlayan '+1' uygulaması, 21 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sonlandırılmıştı.

Yapılan mevzuat değişikliğiyle başta Erzurum olmak üzere 4. ve 5. Teşvik Bölgesi illerindeki OSB'lerde yer alan yatırımların olumsuz etkileneceğini vurgulayan Erzurum 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, hem mevcut hem de yeni yapılacak yatırımların sekteye uğramaması için kararın gözden geçirilmesini istedi.

"Bu durum geri adım attırır"

Sanayi sektörü ve Tekstilkent Projesi kapsamında yatırım yapan yatırımcıları kente çeken en önemli unsurlardan birinin 6. Bölge teşvikleri olduğunun altını çizen 1. OSB Başkanı Urkuç, "Sektörler için son derece cazip teşvikler sunan 6'ncı bölge destekleri arasında SGK İşveren Payı Muafiyeti (456,17 TL/kişi), Sigorta Pirimi İşçi Payı Muafiyeti (412,02 TL/kişi) ve Gelir Vergisi Stopaj Desteği (154,50 TL/kişi) her bir istihdam için 10 yıl süresince limitsiz olarak uygulanmakta iken 5'inci bölge desteklerinde yalnızca Sigorta Pirimi İşveren Payı Muafiyeti (456,17 TL/kişi) 7 (yedi) yıl süresince ve toplam yatırım tutarının yüzde 35 üst limitiyle sağlanmaktadır. Örnek verecek olursak asgari ücret üzerinden 500 kişilik bir istihdam sağlayan ve 4 milyon TL'lik yatırım yapan bir işletme için 6'ncı bölge teşvikleri kapsamında toplamda 61.361.400,00 TL sigorta pirimi desteği sağlanmakta iken, 5'inci bölge teşvikleri kapsamında yalnızca 1.400.000,00 TL'lik sigorta pirimi desteği verilmektedir. Bu durum yatırım planı yapan müteşebbislere geri adım attıracaktır" dedi.

"Sürekli temas halindeyiz"

Bu durumun düzeltilmesi için başta siyasiler olmak üzere ilgili tüm birimlerle temas halinde olduklarını belirten Başkan Urkuç, şöyle dedi.

"Resmi Gazete'nin yayınlanmasından hemen sonra AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ ve İbrahim Aydemir ile görüşerek konunun önemini anlattık. Sağ olsunlar konuyla alakalı hemen girişimlerde bulundular. Kente katma değer sağlayan hem mevcut yatırımcılarımızın hem de yeni girişimcilerin elini güçlendirmek adına mevzuatın yeniden düzenlenmesi için büyük bir çaba sarf ediyorlar."

"Sekmen'in desteğiyle alan açıyoruz"

"Ayrıca hepimiz için sürpriz olan bu mevzuat değişikliği sürecinde mevcut OSB'mizi genişletmek için bir takım girişimlerde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in desteğiyle 700 dönüm araziyi OSB'mize kazandırmayı planlıyoruz. Böyle bir girişime mimarlık eden Büyükşehir Belediye Başkanımız önemli bir kamulaştırma çalışması yapacak. Bu sayede kısa ve orta vadede yeni yatırımcılara alan açmış olacağız. Kente artı değer katmak isterken, yapılan bu mevzuat değişikliği bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Erzurum'un önceden olduğu gibi 6'ncı Bölge illeri arasına dahil edilmesi son derece önemlidir. Konunun takipçisiyiz." - ERZURUM

Erzurum, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Urkuç: Konunun takipçisiyiz - Son Dakika Ekonomi

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