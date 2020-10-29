Urla ve Karaburun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla tören düzenlendi.

Urla Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleşen tebrikat töreninde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Önder Can, Urla Garnizon Komutanı Albay Agah Özgür ve Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, tebrikleri kabul etti.

Can, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yol arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Urla Şubesi organizasyonuyla Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplanarak anıta karanfil bıraktı.

Karaburun'da da Cumhuriyet Bayramı törenleri, sağanak nedeniyle Halk Eğitim Merkezine binasında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kaymakam Serap Özmen Çetin, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve Garnizon Komutanı Teğmen Mehmet Aytekin Eser halkın bayramını kutladı.