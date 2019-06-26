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Uruguay'da cezaevlerinden sorumlu Genel Müdür istifa etti

19 dakika önce

Uruguay'da önceki gün İtalyan mafya lideri Rocco Morabito dahil 4 mahkumun firar etmesinin ardından cezaevlerinden sorumlu Genel Müdür Alberto Gadea'nın istifa ettiği bildirildi.

Uruguay'da cezaevlerinden sorumlu Genel Müdür istifa etti, System.String[]
Uruguay'da önceki gün İtalyan mafya lideri Rocco Morabito dahil 4 mahkumun firar etmesinin ardından cezaevlerinden sorumlu Genel Müdür Alberto Gadea'nın istifa ettiği bildirildi.
Uruguay hükümetinden yapılan açıklamada, İtalya'nın güneyindeki Reggio Calabria bölgesinde faaliyet gösteren mafya yapılanması "Ndrangheta"nın elebaşılarından Morabito ile diğer 3 mahkumun bulundukları cezaevinden firarından sonra cezaevlerinden sorumlu olan Genel Müdür Alberto Gadea'nın istifa kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, Gadea'nın istifasının hükümet tarafından kabul edildiği kaydedildi.
İtalya'da 1994 yılından bu yana aranan Morabito, Montevideo'da 2017'de yakalanarak cezaevine konulmuştu.
Morabito, önceki gün 3 mahkumla hapishanenin çatısındaki boşluktan firar etmişti.
Savcılar, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan mahkumiyeti bulunan Morabito'nun, Güney Amerika ile İtalya'nın Milano şehri arasındaki kaçakçılık faaliyetlerinde büyük rol oynadığını söylemişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:44 Kaynak: AA
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