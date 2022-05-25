100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
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100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

25.05.2022 12:45

MUĞLA'da, alışveriş sitelerinde satışa koydukları ilanlardaki ürünleri alacak kişilerden 'kaparo' adı altında para alıp, ürünü göndermeyerek dolandırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 3 kişi Denizli ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

MUĞLA'da, alışveriş sitelerinde satışa koydukları ilanlardaki ürünleri alacak kişilerden 'kaparo' adı altında para alıp, ürünü göndermeyerek dolandırdıkları ileri sürülen 1'i kadın 3 kişi Denizli ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.100 kişiyi dolandırdıkları öğrenilen şüphelilerin, banka işlemlerinde 2 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.

Marmaris ilçesinde yaşayan F.A., ve S.B., (39) ikinci el alışveriş sitesinde ilanda gördükleri konteyneri satın almak için ilan sahibinin hesabına kaparo olarak gönderdikleri 5'şer bin liranın dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Muğla İl ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Marmaris Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mehmet Bolat (25) ve A.G. ve N.Y. isimli kadın olduğunu tespit etti.

Denizli ve Afyonkarahisar'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada14 cep telefonu, 8 kredi kartı ve 4 sim kart ele geçirildi, Mehmet Bolat, (25), A.G. ile N.Y. isimli kadın gözaltına alındı. Polis ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Bolat'ın parmak izi tespitinde 53 ayrı dosyadan UYAP aranması ve 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Alışveriş sitelerine satılık otomobil, villa, konut, konteyner ve traktör ilanları koyarak, alıcılardan topladıkları kaparoları dolandırdıkları belirtildi. Bu yöntemle 100 kişiyi dolandırdıkları ve banka işlemlerinde 2 milyon liralık hareket olduğu belirlenen 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

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Kaynak: DHA

alışveriş, Karahisar, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 100 KİŞİYİ 'KAPORA' YÖNTEMİYLE 2 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika


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