Uşak'ta 10 bin 540 öğrencinin TYT heyecanı başladı - Son Dakika

Uşak'ta 10 bin 540 öğrencinin TYT heyecanı başladı

- Uşak'ta 10 bin 540 öğrencinin TYT heyecanı başladı Uşak'ta ilk kez sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.

- Uşak'ta 10 bin 540 öğrencinin TYT heyecanı başladı

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UŞAK - Uşak'ta ilk kez sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Uşak'ta da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başladı. Öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Uşak Üniversitesi Bir Eylül Kampüsüne gelen öğrenciler YKS sınavına girmek için koşar adımlarla sınava yetişmeye çalıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, velilerin üniversite girişlerine engel oldu. Okul bahçelerine alınmayan aileler, okul dışındaki gölge alanlarda öğrencileri için yasin okuyarak, dua etti. Öte yandan sınava yetişmek için koşan gençler dakikalarla yarıştı. Sınava geç kalan bir vatandaşı ise polis ekipleri sınav merkezine yetiştirmeye çalıştı.

Savaş, "Girişlerde öğrencilerimize hem maske hem eldiven ve dezenfekte veriyoruz"

ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörü Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, 10 bin 540 öğrencinin sınava gireceğini belirtti. Savaş, "Bugün Uşak'ta 39 tane sınav merkezinde 599 salonda sınavımız var. Bunlardan 10 bin 540 tane aday sınava girecek bugün ve bu sınavlarda bizim bin 550 tane görevlimiz var. Ayrıca 161 tane emniyet görevlimiz görev yapıyorlar. Şuanda sınavlarımız başlamak üzere ve şuana kadar hiçbir sorunla karşılaşmadık herhangi bir problem yok ve bu yönden de çok şanslıyız. Gördüğünüz gibi velilerimizi üniversitemizin kampüsünün dışında tutmuş olduk. Üniversitemiz butik olduğu için kampüsümüzün içerisine almadık çünkü aldığımız zaman çok büyük sıkışıklar olurdu. Öğrencilerin çok iyi rahat etmesi ve aynı zamanda salgından dolayı da mesafeyi korumadan dolayı içeri almadık. Yarın da aynı şekilde devam edeceğiz. Bir gün önceden sınav salonlarımızı dezenfekte ettik, havalandırdık. Girişlerde öğrencilerimize hem maske hem eldiven ve dezenfekte veriyoruz. Dolayısıyla bütün öğrenciler salona girerken bunları uygulayıp giriyor" dedi.

Sınava girecek öğrencilerden Şerafettin Tufan ise yaşanılan pandemi sürecinden dolayı sınava fazla çalışamadıklarını belirterek, " Çok sıkıntılı bir süreçti, mahvolduk yani. Maalesef yok öğrencilere bir ızdırap yani şuan başka hiçbir şey değil. Sosyal mesafe kuralı bilmiyorum bina içlerinde nasıl dışarıda göründüğü gibi değil. Çok fazla hazırlanamadık. Hayırlısı diyelim hayırlısı olsun yani" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye, Uşak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşak'ta 10 bin 540 öğrencinin TYT heyecanı başladı - Son Dakika

Son Dakika

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