Uşak'ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı - Son Dakika

Uşak'ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı

Uşak'ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı -Vali Funda Kocabıyık: -"İlimiz genelinde 2 bin 551 öğrencimiz okul öncesi eğitime, 4 bin 553 öğrencimiz ise 1. sınıfa başladı" Uşak'ta okulların açılmasıyla birlikte toplamda 7bin 104 öğrenci eğitime başladı.

Uşak'ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı

-Vali Funda Kocabıyık:

-"İlimiz genelinde 2 bin 551 öğrencimiz okul öncesi eğitime, 4 bin 553 öğrencimiz ise 1. sınıfa başladı"

UŞAK - Uşak'ta okulların açılmasıyla birlikte toplamda 7bin 104 öğrenci eğitime başladı. Vali Funda Kocabıyık, okulları yerlerinde denetlerken öğrencilerle de sohbet ettikten sonra hediye verdi.

Vali Funda Kocabıyık TOKİ İlkokulu ziyaret ederek Kovid-19 tedbirlerini yerinde inceledi. İncelemelerde bulunan Kocabıyık, okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle de sohbet etti.

Okullarda yapılan çalışmalarla ilgili açıklamışlarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, "Uzun bir aradan sonra okullarda çocuk seslerinin duyulması ve sınıfların Kovid tedbirleri alınarak tekrar öğrencilere kavuşması mutluluk verici. Bugün itibari ile ilimizde ana sınıfı ve ilkokul düzeyinde uyum haftasına başlamış bulunuyoruz. Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitimi bu yıl belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bugün ilimiz genelinde 2 bin 551 öğrencimiz okul öncesi eğitime, 4 bin 553 öğrencimiz ise 1. sınıfa başladı. Okullarımızda çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığı için tüm tedbirleri aldık. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize başarılı, sağlıklı bir eğitim-öğretim yılı diliyorum" dedi.

İl genelinde bütün okulların yüz yüze eğitim verilecek tüm okullarımızda hazırlıklar hijyen kuralları çerçevesinde tamamlandığını ifade eden Vali Funda Kocabıyık, "Çocuklarımızın sağlığı, bizim için her şeyden önemli. Çocuklarımızın salgından zarar görmemeleri için çok hassas davranarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimlerden faydalanmak isteyen ancak teknik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz için ilimiz genelinde 168 okulda ve Uşak Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı gençlik merkezlerinde EBA erişim destek noktaları oluşturduk. Bilgisayar ve internet erişimine sahip olmayan çocuklarımız okullarımıza ve gençlik merkezlerimize giderek ücretsiz olarak EBA sistemini kullanabilir. Kovid-19 salgını süresince çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bilgisayarı olmayan ve internet erişimi sağlayamayan öğrencilerimizi EBA destek erişim noktalarına bekliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretinden anasınıfı ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileriyle sohbet eden Vali Funda Kocabıyık, çocuklara hediyeler verdi.

Uşak'ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı

Eğitim Bilişim Ağı, Funda Kocabıyık, Okul, Uşak, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 16:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uşak'ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi         
23:18
2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var         
23:03
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı         
22:29
Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü         
21:16
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı! Toplanan rakam dudak uçuklattı         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 23:40:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uşak'ta 4 bin 553 öğrenci 1. sınıfa başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei