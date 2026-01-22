Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
22.01.2026 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Haber Videosu

Uşak-Ankara karayolu Dumlupınar Rampaları mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Kar kalınlığının 15 cm'ye ulaştığı bölgede yolda kalan tır ve araçlar nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluştu.

Uşak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Uşak- Ankara karayolu Dumlupınar Rampaları mevkiinde yol yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Rampalarda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, yolda kalan tır ve araçlar nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı sonrası Dumlupınar Rampaları'nda bazı tır ve araçların yolda kalması nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.

ULAŞIM FELÇ OLDU

Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi ekipleri ise yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kazalara karşı güvenlik önlemleri aldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açılırken, Dumlupınar Rampaları'nda yolda kalan araçlar ve kilometrelerce oluşan trafik kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Dumlupınar, 3-sayfa, Ulaşım, Trafik, Ankara, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıthane’deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Kağıthane'deki kanlı pusunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu ''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Trump, Toyota CEO’su ile yaşadığı diyaloğu anlattı Trump, Toyota CEO'su ile yaşadığı diyaloğu anlattı
Diego Simeone’den Galatasaray’ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf Diego Simeone'den Galatasaray'ın son anlarda yakaladığı pozisyonla ilgili itiraf
Nereye kadar gidecek böyle Galatasaray’ı üzen seri Nereye kadar gidecek böyle? Galatasaray'ı üzen seri
Dev rakam Braga’ya transfer olan Demir Ege Tıknaz’ın serbest kalma bedeli belli oldu Dev rakam! Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz'ın serbest kalma bedeli belli oldu
CHP lideri Özel’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emekli aylığı tepkisi: Millet senden zam değil, sandık bekliyor CHP lideri Özel'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emekli aylığı tepkisi: Millet senden zam değil, sandık bekliyor
Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus’a tosladı Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:40
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:54
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 21:02:46. #7.11#
SON DAKİKA: Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.