Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Yoğun Kar Ulaşımı Etkiliyor

Uşak'ta Yoğun Kar Ulaşımı Etkiliyor

22 dakika önce

Uşak'ta, yoğun kar kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Uşak'ta Yoğun Kar Ulaşımı Etkiliyor, System.String[]
Uşak'ta, yoğun kar kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar, şehir merkezi ve ile bağlantı sağlayan yollarda ulaşımı aksatıyor.

Özellikle Uşak- Ankara, Uşak- Denizli ve Uşak- Kütahya kara yollarındaki trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Bu arada, Banaz, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde etkili olan fırtına ve kar nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Karayolları 25'inci Şube Şefi Tuncay Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekiplerin aralıksız görev yaptığını belirtti.

Güney, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısında da bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:12 Kaynak: AA

Denizli, Kütahya, Uşak, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzenlediği Sahte Evrakla Devletten 70 Bin Lira Fazla Maaş Aldı Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 4 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Fethiye Atlı, Oy Oranını Açıklayıp Bağımsız Aday Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 19:34:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşak'ta Yoğun Kar Ulaşımı Etkiliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]