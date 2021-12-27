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Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi - Son Dakika

Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi

27.12.2021 14:18

Üsküdar'da Kız Kulesi karşısında bulunan iki büfe için yıkım kararı alındı. Sabah saatlerinde zabıta ekipleri tahliyeye başlarken, çalışmaların ardından iki büfe de yıkıldı. Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

Salacak Sahil Yolu'nda ruhsatsız olan bazı cafelerin yıkım kararı daha önce tebliğ edilmişti. Bugün Sahil Yolu'nda kafelerde yıkım için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde bölgeye geldi.

TARTIŞMA, KAVGAYA DÖNDÜ

Yıkım yapılacak bölgede tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yıkım kararı olan bir kafede çalışanlar, kol kola girerek iş makinesinin önünde durdu. Yıkımı engellemek isteyen çalışanlar ile görevliler arasında tartışma başladı. Uyarılara rağmen kafeden çıkmak istemeyen çalışanlara çevik kuvvet ve zabıta ekipleri müdahale ederek dışarı çıkarmaya çalıştı. Çalışanlar ile yıkım ekibi arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandı.

YIKIM GERÇEKLEŞTİ

Kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sonlandı. İş makinasıyla yıkım yapıldığı sırada sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Yıkımın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Olaylı yıkımdan kareler:

Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevik Kuvvet, Tebliğ, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da olaylı yıkım! Ruhsatsız kafeler yıkıldı, kafe çalışanları ile zabıta birbirine girdi - Son Dakika
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