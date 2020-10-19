Üsküdar'da su kesintisi - Son Dakika

Üsküdar'ın bazı mahallelerinde yarın su kesintisi yapılacak.

İSKİ Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Üsküdar'da yarın sabah 10.00 - 21 Ekim Çarşamba günü 02.00 arasında bazı mahallelerde, Elmalı–Üsküdar isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı ve vana değişimi çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Kesinti yapılacak mahalleler şöyle:

" Mimar Sinan, Ahmediye, Selami Ali, Validei Atik, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Kandilli ve Küçüksu"