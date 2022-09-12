ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

ÜSKÜDAR'da aniden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Üsküdar Kısıklı'da yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazıları metro istasyonu girişinde yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları ise ellerindeki malzemelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Görüntü dökümü:----------------------Sağanak yağıştan görüntü -Araçlardan görüntü -Şemsiyeleriyle yürüyenler -Yağmura hazırlıksız yakalananlar -Metro girişinde bekleyenler
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