İstanbul Anadolu Yakası 'nda sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Üsküdar Kısıklı 'da yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazıları metro istasyonu girişinde yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları ise ellerindeki malzemelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR - Son Dakika

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