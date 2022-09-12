ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

12.09.2022 11:41
ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

ÜSKÜDAR'da aniden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

ÜSKÜDAR'da aniden başlayan sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Üsküdar Kısıklı'da yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazıları metro istasyonu girişinde yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları ise ellerindeki malzemelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Görüntü dökümü:

----------------------Sağanak yağıştan görüntü -Araçlardan görüntü -Şemsiyeleriyle yürüyenler -Yağmura hazırlıksız yakalananlar -Metro girişinde bekleyenler

-Genel ve detay


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Kaynak: DHA

Anadolu Yakası, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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