İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı

28.09.2022 21:24

Üsküdar önlerinde dümeni kilitlenen dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi.

Üsküdar önlerinde dümeni kilitlenen dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kilitlenen 190 metre boyunda ve boş vaziyetteki "VIVA ECLIPSE" isimli dökme yük gemisi için KURTARMA-8-9-10 römorkörleri ve KEGM-3 botunun ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Boğaz trafiğinin de geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da demir atan gemiyi kılavuz kaptan refakatinde Ahırkapı'ya demirleme çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkörleri ve hızlı tahlisiye botu ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiş, Boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Dümeni kilitlenen gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Küçükçekmece Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 20.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.

YORUMLAR
500
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT SEZONUNU MARK ELİYAHU KONSERİYLE AÇTI ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT SEZONUNU MARK ELİYAHU KONSERİYLE AÇTI Üsküdar'ın kültür-sanat sezonu Mark Eliyahu konseriyle açıldı Üsküdar'ın kültür-sanat sezonu Mark Eliyahu konseriyle açıldı
Kaynak: AA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 03:15:05. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement