Üst geçidin bir kısmı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Üst geçidin bir kısmı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

28.04.2022 19:25

Üst geçidin bir kısmı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü Kontrolden çıkan kamyon üst geçide çarptıKOCAELİ – Kocaeli'de hafriyat kamyonunun çarptığı yaya üst geçidinin bir kısmı çöktü.

Üst geçidin bir kısmı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

Kontrolden çıkan kamyon üst geçide çarptı

KOCAELİ – Kocaeli'de hafriyat kamyonunun çarptığı yaya üst geçidinin bir kısmı çöktü. Faciaya ramak kalırken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki hafriyat kamyonu sağ şeritte seyir halinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaya üst geçidine çarptı. Kamyonun çarpmasıyla geçidin yağmurluğu çöktü. O sırada köprüden kimsenin geçmemesi faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Çarpmanın etkisiyle toprak yüklü kamyonda ve üst geçitte maddi hasar oluştu.

Kazada ölen yada yaralanan olmadı.

Üst geçidin bir kısmı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Üst geçidin bir kısmı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Üst geçidin bir kısmı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü
Üst geçidin bir kısmı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

YORUMLAR
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Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı Üst geçidin bir kısmı çöktü, faciaya ramak kaldı Panik yapan sürücü kazaya sebep oldu Panik yapan sürücü kazaya sebep oldu

Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üst geçidin bir kısmı çöktü, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika


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