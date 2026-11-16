Yukarıdan gelen seslerin nedeni TikTok'ta çıktı: Komşusu tavana asılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yukarıdan gelen seslerin nedeni TikTok'ta çıktı: Komşusu tavana asılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yukarıdan gelen seslerin nedeni TikTok\'ta çıktı: Komşusu tavana asılıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Yukarıdan gelen seslerin nedeni TikTok\'ta çıktı: Komşusu tavana asılıyor
Haber Videosu

Bir sosyal medya kullanıcısı, yukarıdaki dairede oturan komşusunun TikTok hesabına ulaştı ve evine gelen gürültünün kaynağını paylaştı. Videoda adamın eşyaların üzerine çıkıp denge kurmaya çalıştığı, tavana bağlı bir düzenekle sallandığı görülüyor. Paylaşım, apartmanlardaki üst kat gürültüsü tartışmalarına mizahi bir örnek oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, apartman hayatının en büyük gizemlerinden birine esprili bir yanıt verdi. Üst katındaki komşusunun TikTok hesabını keşfeden bir kullanıcı, "Üst kattaki komşumun TikTok'unu buldum ve nihayet şunu cevapladım: Yukarıda ne halt karıştırıyor bu adam?" ifadeleriyle paylaşım yaptı.

APARTMAN DAİRESİNDE OLAY HAREKETLER

Videoda bir adamın evinin içinde birbirinden ilginç hareketler yaptığı, çeşitli eşyaların üzerine çıkarak dengesini sağlamaya çalıştığı ve tavana bağlı bir düzenekle sallandığı görülüyor.

Bir an tekerlekli bir eşyanın üzerinde ayakta durmaya çalışan adam, başka bir anda kendisini tavana asılı halde buluyor. Evini adeta kişisel bir macera parkuruna çeviren adamın hareketleri, alt katta yaşayan komşusunun duyduğu seslerin nedenine ilişkin merakını da gideriyor.

"İYİ Kİ ÜST KOMŞUMUZ DEĞİL"

Paylaşım, apartmanlarda sık sık yaşanan üst kat gürültüsü tartışmalarına mizahi bir bakış sunarken, görüntüleri izleyenlere de "İyi ki bizim üst komşumuz değil!" dedirtiyor.

Sosyal MedyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • alihan dikici alihan dikici:
    İNSANLARI MAYMUN A ÇEVİRİYOR BU SOSYAL MEDYA ACABA PROBLEM MADDİYAT MI??? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var Sarıgül ailesine soruşturmada yeni gelişme: Listede tanıdık bir yüz var
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Denemek için ekti, sonuç şaşırttı Gramı 1400 liradan satılıyor Denemek için ekti, sonuç şaşırttı! Gramı 1400 liradan satılıyor
Türkiye’nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti Türkiye'nin ihracat ödüllü şirketi iflas bayrağını çekti
Fransa maçında Mbappe, Arda’ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti Fransa maçında Mbappe, Arda'ya arkasından seslendi: Sonu dostça bitti
Bahar Feyzan’ın Özgür Özel’in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Haluk Bilginer “Türkiye sineması“ demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı Haluk Bilginer "Türkiye sineması" demişti: Emel Sayın tercihini açıkladı
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
13:29
Sergen Yalçın’a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı
Sergen Yalçın'a büyük ayıp: Bu adam size ne yaptı?
13:24
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
Şoför kalp krizi geçirdi, yolcu minibüsü denize uçtu
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
12:01
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
11:58
Konya’da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
Konya'da avukat, müvekkilini 2,1 milyon lira dolandırmakla suçlanıyor
11:43
Babacan’a “Ekonominin başına geçer misiniz” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
11:32
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya’nın avukatı tahliye istedi
Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi
10:47
Genç kadını ateşe vermişti Kadıköy’deki vahşette karar çıktı
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 13:58:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Yukarıdan gelen seslerin nedeni TikTok'ta çıktı: Komşusu tavana asılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android