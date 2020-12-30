Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti

Usta oyuncu Rasim Öztekin, ağabeyi Bülent Özker'in ölümüyle sarsıldı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 61 yaşındaki sanatçı, "Sevgili abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Zeki Bülent Özker, Rasim Öztekin'in ağabeyidir. 2016 yılında Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinde 25. yılını doldurarak Galatasaray Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazanmıştı.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Orta oyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Youtube kanalından yayınlar yapmaktadır.