UVC Holding Graz:  3-0

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), Alexandar Tubylov (Rusya)

HALKBANK: Hakkı, Walsh, Berger, Oğuzhan, Hernandez, Gökhan, Volkan (L), Caner (L) (Aslan, Fatih Eren , Murat, Ediz Kaan, Efe)UVC HOLDING GRAZ: Fonseca, Pereira, Unterberger, Kremer, Kratz, Reiter, Ochaya (L)SETLER: 25-17, 25-16, 25-13Süre: 61 dakika (20, 22, 19)

2021 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, ikinci tur rövanş maçında sahasında konuk ettiği Avusturya'nın UVC Holding Graz takımını 25-17, 25-16, 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı.Halkbank, geçtiğimiz hafta Avusturya'da oynanan ilk karşılaşmadan da 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Halkbank'ın CEV Challenge Kupası son 32 turundaki rakibi İsrail'in Hapoel Kfar Saba takımı olacak.