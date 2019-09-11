Üvey anne cinayeti sanığına 'iyi hal' indirimi ile yine müebbet hapis

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 1999 yılında, evinin çatı katında asılı halde bulunan üvey annesi Emine Ünal'ı (51), iple boğarak öldürdüğü 14 yıl sonra ortaya çıkan İshak Ünal, Yargıtay'ın Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın avukatının davaya müdahil olmadığı gerekçesiyle bozduğu karar üzerine yeniden yapılan yargılamada, 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Bursa'nın Mudanya İlçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde 1999 yılının Şubat ayında meydana geldi. İddiaya göre, Bursa'da oturan İshak Ünal (39), küçük yaşta kendisini yurttan alıp, nüfusuna geçiren üvey annesinden haber alamadığını belirterek, teyzesinin oğlu ile Mudanya'ya gitti. İshak Ünal, evde Emine Ünal'ın imzasıyla yazılı intihar notunu görünce, teyzesinin oğlu ile birlikte çıktığı çatı katında, üvey annesini tavana asılı halde buldu. Polise haber veren Ünal, intihar notunu da görevlilere teslim etti. Cumhuriyet savcılığınca yapılan inceleme sonucunda Emine Ünal'ın intihar ettiği bildirilerek, takipsizlik kararı verildi.

14 YIL SONRA TUTUKLANMIŞTI

Olaydan 14 yıl sonra, 2013 yılında İshak Ünal'ın arkadaşı İ.C.A., başka bir arkadaşına, Emine Ünal'ın, daha önce kendisine "Annemi eter alıp bayıltacağım. Daha sonra da öldüreceğim" diyen İshak Ünal tarafından öldürüldüğünü söyledi. İ.C.A., İshak Ünal'ın cinayet sonrası arkadaşı S.Ş. ile birlikte cesedi asansöre koyarak çatı katına taşıyıp, olaya intihar izlenimi verdiğini, notu da Emine Ünal'ın yazmadığını öne sürdü.

İddianın polise bildirilmesi üzerine İshak Ünal ile arkadaşı S.Ş. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarında suçu kabul etmeyen 2 şüpheliden İshak Ünal tutuklanırken, 'cinayete yardım ve yataklık' etmek ile suçlanan S.Ş. serbest bırakıldı.

YARGIYAT, KARARI BOZDU

Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak yakın akrabasını öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan İshak Ünal, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, İshak Ünal'ı müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı, Aile ve Sosyal Bakanlığı avukatının davaya müdahil olmaması nedeniyle bozdu.

İKİNCİ KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yeniden yapılan yargılamanın karar duruşmasında, sanık avukatı, müvekkilinin kendisini evlatlık alan annesini öldürdüğü iddialarının kabul edilemeyeceğini, ölen Emine Ünal'ın 80 kilo, müvekkilinin ise 55 kilo olduğunu bu nedenle annesini çatı katında asmasının mümkün olamayacağını ileri sürdü. Avukat 6 yıldır tutuklu olan İshak Ünal'ın beraati ile tahliyesini istedi.

İshak Ünal da annesinin intihar ettiğini savunarak, suçlamaları kabul etmediğini ve 6 yıldır tutuklu bulunduğunu belirtip, beraat ve tahliye kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İshak Ünal'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezayı, duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak, müebbet hapis cezasına çevirdi.