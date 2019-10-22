Son Dakika Haberleri: Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.


Postacılar Mahallesi'nde ikamet eden Efe Can D'nin (25) dün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan üvey kardeşi A.D'nin (19) Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının, ilk ifadesinde daha önce de aralarında kavga yaşandığını, dün tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üvey kardeşini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Bayraklı ilçesinde, komşuları tarafından evinde bıçaklanmış halde bulunan Efe Can D. (25), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamış, polis ekipleri A.D'yi (19) gözaltına almıştı.

Bayraklı, Efe Can, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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