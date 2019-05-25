Son Dakika Haberleri: 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 5'incisi Bursa'da gerçekleştirildi

'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 5'incisi Bursa'da gerçekleştirildi

3 saat önce

UYUM ve İletişim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 5.si, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile Bursa'da gerçekleştirildi.

'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 5'incisi Bursa'da gerçekleştirildi, System.String[]
UYUM ve İletişim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 5.si,   Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile Bursa'da gerçekleştirildi.
İftar yemeğinde gerçekleşen buluşmada konuşan Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, her iki toplumun uyum içinde yaşamasını sağlayacak sosyal ortamın oluşmasını amaçladıklarını dile getirdi. Her insana merhametle yaklaşıp bu duyguları çevreye aşılamak gerektiğine işaret eden Kadıoğlu, "Hele de şu mübarek ayda misafirlerimizin dualarından istifade etmeliyiz. İnanıyorum ki, ülkemizde bulunan yabancı misafirlerimiz de aynı duygularla kendilerine sunulan fırsatları değerlendirip uyum içinde yaşayacaklardır. Çünkü dünya bir, Yaradan bir, herkes bir" şeklinde konuştu.
Bursa İl Göç İdaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen ise konuşmasında, "Halep'ten Urfa'ya, Tebriz'den Van'a, Semerkant'tan Bosna Hersek'e uzanan bu kadim yolculuğun yolcuları olarak, Türkiye merhametle bu vatandan gelip geçenleri, göçüp dönenleri, burayı öz yurdu bilenleri her daim bağrına basmıştır" diye konuştu.
Yabancı ve yerel toplum arasındaki bağların güçlendirilmesi ve her iki toplumun bir araya gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 'Uyum Mahalle Buluşmaları'nın Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilmeye devam edeceği bildirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı iftara yabancı misafirler de konuk oldu.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:12 Kaynak: DHA
Kadıoğlu, Birleşmiş Milletler, Bursa, Yerel
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