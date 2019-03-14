Uyurken Kalp Krizi Geçiren 1 Çocuk Annesi Kadın, Yatağında Can Verdi
50 dakika önce
Kocaeli'nde 1 çocuk annesi Pınar Çetin, yanında uyuyan eşi tarafından ölü bulundu. Yapılan incelemede, Çetin'in uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uyurken kalp krizi geçiren Pınar Çetin (38), yaşamını yitirdi.
EŞİNİN TEPKİ VERMEDİĞİNİ GÖRDÜ
Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan Cemil Çetin, sabah uyandığında yanında yatan eşi Pınar Çetin'in tepki vermediğini gördü. Cemil Çetin, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, 1 çocuk annesi Pınar Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, Çetin'in uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Pınar Çetin'in cenazesi, bugün Barbaros Mahallesi Hayırsevenler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Talihsiz kadından geriye bu fotoğraflar kaldı;
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:39 Kaynak: DHA
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