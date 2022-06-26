Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi

26.06.2022 13:12
Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi

Bursa'da Halil A. babası Hüseyin A.'ya bıçak çekti, ardından kendisini yaraladı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve uyuşturucu almak için kendisini bebekken evlat edinen babasından para isteyen Halil A., ikna çabaları sonuç vermeyince polis tarafından biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Bursa'da Halil A., babası Hüseyin A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil A., mutfaktan aldığı bıçak ile babasına saldırdı. Baba Hüseyin A.'nın ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisleri karşısında gören Halil A., odaya kapanıp, elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye başladı. Polis ekipleri Halil A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ancak ikna çabaları sonuçsuz kaldı.

BİBER GAZI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunun üzerine odanın kapısını kırarak içeriye giren polisler, Halil A.'yı biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Halil A., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"GEÇEN HAFTA DA ANNESİNE BIÇAK ÇEKTİ"

Bebekken evlat edindiği oğlunun uyuşturucu almak için annesinden ve kendisinden sürekli para istediğini söyleyen Hüseyin A., "Bizden sürekli para istiyordu. 'Yok' deyince de evi dağıtıyor, bazen de eşyaları satıyordu. Geçen sene ben evden kovdum onu, bir müddet dışarıda yattı. Sonra tekrar geldi eve. Geçen hafta da para yüzünden annesine bıçak çekti. Sürekli, 'para, para' diyordu. Biz bunu daha bebekken evlat edindik. Ama çevresindeki arkadaşları yüzünden bu hale geldi. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok üzgünüz" dedi.

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Kaynak: DHA

Bursa, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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