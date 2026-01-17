Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya\'da yakalandı

Kolombiyalı yetkililer, Kolombiya- Almanya hattında uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı Tolga Korkut'un yakalandığını açıkladı. Barranquilla'da gerçekleştirilen operasyon, uluslararası suç örgütlerine yönelik koordineli çalışmaların bir parçası olarak öne çıktı.

BARRANQUİLLA'DA ORTAK OPERASYON

Korkut, ülkenin kuzeyinde bulunan Barranquilla şehrinde, polis, Kolombiya Ulusal Göç İdaresi (Migracion Colombia) ve Interpol ekiplerinin ortak operasyonuyla bir otelde gözaltına alındı. Barranquilla Metropol Polisi Komutanı General Miguel Camelo, gözaltının uluslararası koordinasyonla yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi uyuşturucu ticareti için kullanan yapılar ve küresel güvenliği tehdit eden örgütlere ciddi bir darbe vurduk" dedi.

SUÇ AĞI VE FAALİYETLERİ

Yerel kaynaklar, Korkut'un Kolombiyalı uyuşturucu ağları ile Avrupa çeteleri arasında kritik bir köprü görevi gördüğünü belirtti. Korkut'un, insan kaynaklarını ve finansal varlıkları koordine ettiği, yasa dışı operasyonların lojistiğini yönettiği ve yarı işlenmiş, yüksek saflıkta kokainin Kolombiya'dan Almanya'ya gönderilmesini sağladığı öne sürüldü.

2025'in Şubat-Haziran ayları arasında en az dört kez Kolombiya'ya seyahat ettiği belirtilen Korkut'un, Avrupa'daki çetelerle satın alma anlaşmaları yaptığı ve sevkiyatların Almanya'da sonlandırıldıktan sonra farklı şehirlere dağıtıldığı iddia edildi.

ALMANYA'YA İADE EDİLECEK

Gözaltının ardından Korkut, uluslararası protokoller çerçevesinde Interpol yetkililerine teslim edildi. Barranquilla'daki gözaltı sürecinin tamamlanmasının ardından Korkut'un önümüzdeki haftalarda Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor. Interpol'ün yakalama kararı, Almanya'daki bir mahkeme başvurusuyla çıkarılmıştı.