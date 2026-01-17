Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya\'da yakalandı
17.01.2026 01:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya-Almanya hattında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı Tolga Korkut, Barranquilla'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yetkililer, Korkut'un uluslararası bir suç örgütünün lideri olarak kokain sevkiyatlarını yönettiğini öne sürdü.

Kolombiyalı yetkililer, Kolombiya- Almanya hattında uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Türk vatandaşı Tolga Korkut'un yakalandığını açıkladı. Barranquilla'da gerçekleştirilen operasyon, uluslararası suç örgütlerine yönelik koordineli çalışmaların bir parçası olarak öne çıktı.

BARRANQUİLLA'DA ORTAK OPERASYON

Korkut, ülkenin kuzeyinde bulunan Barranquilla şehrinde, polis, Kolombiya Ulusal Göç İdaresi (Migracion Colombia) ve Interpol ekiplerinin ortak operasyonuyla bir otelde gözaltına alındı. Barranquilla Metropol Polisi Komutanı General Miguel Camelo, gözaltının uluslararası koordinasyonla yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi uyuşturucu ticareti için kullanan yapılar ve küresel güvenliği tehdit eden örgütlere ciddi bir darbe vurduk" dedi.

SUÇ AĞI VE FAALİYETLERİ

Yerel kaynaklar, Korkut'un Kolombiyalı uyuşturucu ağları ile Avrupa çeteleri arasında kritik bir köprü görevi gördüğünü belirtti. Korkut'un, insan kaynaklarını ve finansal varlıkları koordine ettiği, yasa dışı operasyonların lojistiğini yönettiği ve yarı işlenmiş, yüksek saflıkta kokainin Kolombiya'dan Almanya'ya gönderilmesini sağladığı öne sürüldü.

2025'in Şubat-Haziran ayları arasında en az dört kez Kolombiya'ya seyahat ettiği belirtilen Korkut'un, Avrupa'daki çetelerle satın alma anlaşmaları yaptığı ve sevkiyatların Almanya'da sonlandırıldıktan sonra farklı şehirlere dağıtıldığı iddia edildi.

ALMANYA'YA İADE EDİLECEK

Gözaltının ardından Korkut, uluslararası protokoller çerçevesinde Interpol yetkililerine teslim edildi. Barranquilla'daki gözaltı sürecinin tamamlanmasının ardından Korkut'un önümüzdeki haftalarda Almanya'ya iade edilmesi bekleniyor. Interpol'ün yakalama kararı, Almanya'daki bir mahkeme başvurusuyla çıkarılmıştı.

Kaynak: İHA

Tolga Korkut, Kolombiya, 3-sayfa, Almanya, Korkut, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Bizmkiler de burada son kullanıcılar peşinde koşsun.. :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 02:22:39. #7.11#
SON DAKİKA: Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.