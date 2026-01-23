Uyuşturucu Suçlusu Efeler\'de Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 22 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Efeler ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. (33) isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan O.O., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN