Uyuşturucu testi pozitif çıkan Kendine Müzisyen'den açıklama: Şu an iyiyim, kendimim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Kendine Müzisyen'den açıklama: Şu an iyiyim, kendimim

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Kendine Müzisyen\'den açıklama: Şu an iyiyim, kendimim
20.02.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya içerikleri ve müzik çalışmalarıyla tanınan Kendine Müzisyen, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Ünlü isim, yaşanan sürecin geçmişte kaldığını belirterek takipçilerinden özür diledi.

Uyuşturucu testinin pozitif çıktığı iddialarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve müzisyen Kendine Müzisyen, konuyla ilgili sessizliğini bozarak kamuoyuna dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"ZOR VE PİŞMAN OLDUĞUM BİR DÖNEMDİ'

Açıklamasında test sonucuna ilişkin konuşması gerektiğinin farkında olduğunu ifade eden fenomen müzisyen, söz konusu durumun "geçmişte yaşadığı zor ve pişman olduğu bir döneme ait" olduğunu belirtti. O süreçte farkındalığını kaybettiğini ancak takipçilerine karşı sorumluluk duygusunu kaybetmek istemediğini dile getirdi.

Sosyal medyaya ara verdiği döneme de değinen sanatçı, "Ne ben sosyal medyaya iyi gelebildim, ne de sosyal medya bana iyi gelebildi" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Kendine Müzisyen'den açıklama: Şu an iyiyim, kendimim

PROFESYONEL DESTEK ALDI

Yaşadığı süreci kamuoyuna yansıtmadan profesyonel yardım aldığını açıklayan Kendine Müzisyen, ilaç tedavisi gördüğünü ve yaptığı hatadan döndüğünü söyledi. Süreç boyunca sevdiği ve değer verdiği şeyleri kaybetme riskiyle yüzleştiğini belirten sanatçı, bu durumun kendisi için önemli bir farkındalık yarattığını vurguladı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Kendine Müzisyen'den açıklama: Şu an iyiyim, kendimim

'HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM'

Açıklamasında pişmanlığını dile getiren ünlü isim, "Şu an iyiyim, kendimim. Kendim olmadığım her gün için de pişmanım. Hepinizden özür dilerim" sözleriyle takipçilerine seslendi.

Kendine Müzisyen, Sosyal Medya, Gençlik, Magazin, Müzik, Medya, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Uyuşturucu testi pozitif çıkan Kendine Müzisyen'den açıklama: Şu an iyiyim, kendimim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    sosyal medya sana iyi gelmediyse git baska is yap?? 1 0 Yanıtla
  • BURAK ALTUNAL BURAK ALTUNAL:
    sıfata bak 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı
Tokat atma yarışmasına girdiler Biri bayıldı Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı
CHP’den 11. Yargı Paketi için AYM’ye iptal başvurusu CHP'den 11. Yargı Paketi için AYM'ye iptal başvurusu
Oyuncu Bahar Şahin’den oruç açıklaması: Bir gün inşallah Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Bir gün inşallah

10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
10:01
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
09:27
Galatasaray’ın Göztepe maçı ertelenecek
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
07:56
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?
07:42
Savaşta dengeleri değiştirecek karar Trump, İran’a karşı “yalnız“ kaldı
Savaşta dengeleri değiştirecek karar! Trump, İran'a karşı "yalnız" kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:20:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Uyuşturucu testi pozitif çıkan Kendine Müzisyen'den açıklama: Şu an iyiyim, kendimim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.