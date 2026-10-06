Uyuyarak  700 bin lira kazandı! Sıra dışı yarışmanın kazananı belli oldu - Son Dakika
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Uyuyarak  700 bin lira kazandı! Sıra dışı yarışmanın kazananı belli oldu

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Japonya’da düzenlenen sıra dışı uyku yarışmasında katılımcılar, en hızlı ve kaliteli şekilde uyuyabilmek için mücadele etti. 90 dakikalık yarışın sonunda birinci olan yarışmacı, 2,22 milyon yen yani yaklaşık 700 bin TL değerindeki büyük ödülün sahibi oldu.

Japonya'da düzenlenen ve katılımcıların en kaliteli uykuyu uyumak için yarıştığı sıra dışı organizasyonda büyük ödül sahibini buldu. Tokyo'da gerçekleştirilen “Mattrace by Koala” adlı yarışmada yaklaşık 60 kişi, 90 dakika boyunca uyku performanslarını sergiledi. Yarışmanın birincisi 2,22 milyon yenlik (700 bin TL) ödülün sahibi oldu. 

KAZANMAK İÇİN SADECE UYUMAK YETMEDİ

Yarışmacılar özel uyku takip cihazlarıyla 90 dakika boyunca izlendi. Derecelendirmede yalnızca ne kadar süre uyudukları değil; uykuya dalma süresi, uyku derinliği, uyku kalitesi ve uykunun istikrarı gibi birçok kriter dikkate alındı.

Organizatörler yarışmayı daha da zorlaştırmak için katılımcıların uykusunu bozacak beklenmedik müdahaleler de yaptı. Böylece yarışmacıların rahatsız edici koşullara rağmen uykularını ne kadar kaliteli sürdürebildiği ölçüldü. 

Uyuyarak  700 bin lira kazandı! Sıra dışı yarışmanın kazananı belli oldu

45 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

Tokyo'nun Minami Aoyama bölgesinde gerçekleştirilen organizasyon üç ayrı etap halinde düzenlendi. Her etapta yaklaşık 20 yarışmacı mücadele etti.

Yarışmaya gösterilen ilgi ise organizatörlerin beklentisini aştı. Başvuruların başlamasının ardından 45 binden fazla kişi yarışmaya katılmak için başvurdu. Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle seçilme oranı 760 başvuruda bir seviyesine ulaştı. 

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

Yarışmanın sonunda en yüksek uyku puanına ulaşan ve kamuoyuna Suimii takma adıyla açıklanan yarışmacı, 2,22 milyon yenlik büyük ödülü kazandı.

Yaklaşık 14 bin dolara karşılık gelen ödülü kazanan Suimii, paranın bir bölümünü taşınmak için kullanacağını, ayrıca kendisine yeni bir yatak almayı planladığını söyledi. 

Yarışmada büyük ödülün yanı sıra en derin uyuyan ve en dikkat çekici uyku pozisyonunu sergileyen katılımcılar için de özel ödüller verildi.

JaponyaYarışmaDünyaSon Dakika

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