Uzay merkezi gibi 112 - Son Dakika

Ordu'da 155-Polis İmdat, 156- Jandarma İmdat, 158-Sahil Güvenlik, 110- İtfaiye, 112-Ambulans, 177-Orman Yangın, 122- AFAD acil yardım numaralarını tek bir çağrı numarası altında birleştiren ve Türkiye'nin 49'uncu '112 Acil Çağrı Merkezi' Altınordu ilçesinde çağrı kabulüne başladı.

Güçlü alt yapısı, yedekli sistemleri, yerli ve milli yazılımıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerinin 49'uncusu Ordu'da, İtfaiye, Jandarma ve Orman kurumlarının entegre edilmesiyle devreye alındı. Acil yardım hizmeti veren numaraların tek merkezde toplanmasını, kurumlar arasındaki sevk ve koordinasyonu arttırıp, ekiplerin olay yerine daha hızlı bir şekilde müdahalesini amaçlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'nde, ilk çağrıyı Vali Tuncay Sonel karşıladı.

Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çağrı kabul ofisinde, Fatsa'nın Bolaman mahallesinden arayan ve trafik kazası bilgisi veren vatandaşın çağrısını kabul eden Vali Tuncay Sonel, jandarma ekiplerinin kaza mahalline yönlendirildiğini söyleyerek, vatandaşa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çağrı kabulüne başlaması nedeniyle beraberinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile 112 Çağrı Merkezi'nde yer alacak kurumların yöneticileri ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne giden Vali Tuncay Sonel, burada incelemelerde bulundu ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yeliz Çakar Güleş'ten bilgi aldı.

Türkiye'nin 49'uncu 112 Acil Çağrı Merkezi'nin devreye alınması münasebetiyle bir açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde ülke genelinde 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri kuruluyor. Bugün, ülkemizin 49'uncu 112 Acil Çağrı Merkezini, ilk çağrımızı alarak ilimizde faaliyete geçirmiş bulunuyoruz" dedi.

Vali Sonel, "Burada emniyetinden jandarmasına, sağlıktan itfaiyecisine, ormana kadar bütün birimlerimizi tek çatı altında toplayıp, vatandaşımıza daha etkin, daha hızlı, daha güzel bir şekilde hizmet vermek için devletimizin, ülkemizin 81 iline kazandırdığı güzel yatırımlardan bir tanesi Ordu'muzda hizmete girmiş durumda. Hem Ordu'muza, hem ülkemize, hem de milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada görev yapacak tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi.

İlk etapta Jandarma, İtfaiye ve Orman kurumlarının entegre olduğu Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, yakın bir zamanda Emniyet, Sağlık, AFAD kurumları da entegre olacak.

(İHA)