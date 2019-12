Uzunköprü'de 'Kadın Emek Pazarı' açılışı yapıldı - Son Dakika

Edirne Valiliği, Uzunköprü Kaymakamlığı ve Uzunköprü Belediyesi işbirliği ile hazırlanan Kadın Emek Pazarı'nın açılışı yapıldı.



Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen açılışa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Edirne bölgesi belediye başkanları il genel meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Edirne Valisi Ekrem Canalp, açılışta yaptığı konuşmasında, "200 yıl önce de bu yüzyılda da insanın refahının her geçen gün arttığını görebiliyoruz. Refahın temel kaynağı nedir diye bakarsanız öncelikle iki kavramı birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bir tanesi kalkınma gelişme ama diğer bir kavram daha var refahın artışı ama eğer siz kalkınmadan refahın artışından bahsetmek istiyorsanız bunun içerisinde mutlaka ama mutlaka insanın üretiminin emeğinin olması gerekiyor. Bir yüzyıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açmış olduğu önderlik etmiş olduğu bir reform çağı yaşadık ülkemizde. ve onun açmış olduğu belli yol istikametinde bugün Türkiye'mizde her geçen gün kadın istihdamının ekonominin içerisinde kadının rolünün sosyal hayatta eğitim alanında her alanda kadının rolünün günden güne geliştiğini arttığını büyüdüğünü memnuniyetle görebiliyoruz" dedi.



Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan da yaptığı konuşmada, "Bugün kadın el emeği açılışında bizleri yalnız bırakmayıp bu meydanı doldurup onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana çok şey yapmak istiyoruz. Fakat kurulu bir düzenin üzerine gelmek yeni bir düzen kurmak borç yapılandırması yapmak yeni yatırım borçlanma planları yapmak elbette ki biraz vaktimizi alıyor. Başladığımız devam ettirdiğimiz hayal ettiğimiz bir çok proje var. Bugün fiziki olarak somut olarak kadınlarla ilgili bir projeyi hayata geçirmenin kadın bir belediye başkanı olarak gururunu ve onurunu yaşıyorum" dedi.



Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan konuşmalardan sonra kadın emek pazarının açılışını yaptı. Açılıştan sonra Vali Ekrem Canalp ve beraberinde ki heyet açılmış olan sergi yerlerini gezdiler. Edirne valisi daha sonra kendisine takdim edilen köy yapımı tarhana çorbasından içerek ilçeden ayrıldı. - EDİRNE