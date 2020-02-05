Uzuntarla Kültür Merkezi şekillenmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzuntarla Kültür Merkezi şekillenmeye başladı - Son Dakika

Uzuntarla Kültür Merkezi şekillenmeye başladı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Uzuntarla'da inşaatına başladığı kültür merkezi için çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor.

Uzuntarla Kültür Merkezi şekillenmeye başladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Uzuntarla'da inşaatına başladığı kültür merkezi için çalışmalarına hummalı şekilde devam ediyor.


Kültür merkezi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılırken içinde muhtarlık ofisi ve sağlık ocağını da bulunduracak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirmelerine imkan verecek olan kültür merkezinin düğün salonu olacak bölümünün akustik asma tavan imalatları başladı.


Çevre imalatları başladı


Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan kültür merkezlerinden biri de Kartepe'ye kazandırılıyor. Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde 1488,6 metre karelik alana yapılan kültür merkezinin çevre imalatları kapsamında zemin düzeltmeleri başladı. Düğün salonu mahallinde akustik asma tavan imalatları da başlarken çevre imalatları kapsamında taş duvar yapımına devam ediliyor. Sahanlıklarda mermer döşeme kaplaması imalatlarını da yapan Büyükşehir ekipleri, cephelerden tuğla arası derz yapılması imalatını sürdürüyor.


Toplam alanı 1488 metrekare


Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlı salon, gelin odası, kulis, bay bayan WC'ler yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve WC'ler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uzuntarla, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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